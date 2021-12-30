Мріяв про зустріч з президентом: Зеленський зустрівся з хлопцем, який подолав важку хворобу
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним Василем Ковачем. Хлопець цього року переборов онкологічне захворювання. Під час лікування він мріяв про зустріч з главою державою після одужання.
Омріяна зустріч 17-річного хлопця з президентом відбулася у переддень Нового року – 30 грудня. На згадку Володимир Зеленський подарував йому годинник.
Цікаво Нарешті 5-річна львів'янка знову зможе ходити: медики провели надскладну операцію
Як минула зустріч
Василь Ковач – уродженець села Солотвино, Закарпатської області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що хлопцю пощастило народитися у мальовничих краях.
Хлопець у лютому 2021 року розпочав лікування важкої онкологічної хвороби. Улітку йому зробили операцію з пересадки кісткового мозку. Доноркою для нього стала 8-річна сестра. Володимира Зеленського захопила історія 17-річного хлопця.
Здоров’я – це найголовніше. Бажаю тобі подолати всі виклики й вийти переможцем. А мрію про фото з Президентом здійснити нескладно. Мені приємно познайомитися з тобою,
– сказав Зеленський.
Зараз Василь Ковач продовжує лікування амбулаторно. На його прикладі Володимир Зеленський заявив на важливості донорства і наголосив частіше долучатися до цього, щоб історій про переможені хвороби було більше.
Зустріч Василя Ковача з президентом / Фото Офісу Президента
Інший схожий випадок
У липні 2021 року з київської лікарні "Охмадит" виписали 10-річного Вадима Табаркевича. Хлопчик зміг подолати онкозахворювання.
Однак під час виписки з лікарні на хлопчика чекав приємний сюрприз – столичні правоохоронці навідалися до нього разом зі службовими собаками. Вадим мріяв побачити їх.
Столичні правоохоронці здійснили мрію хлопчика, який переміг онкозахворювання: дивіться відео