Медики работают нон-стоп: Клички посетили столичный роддом

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить столицу и другие украинские города. Наши защитники дают им достойный отпор, поэтому все роддомы могут продолжить работать, как всегда.

Даже во время войны в Киеве появляются дети. С тех пор как Россия напала на Украину, в столице появились на свет 251 мальчик и 228 девочек.

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Клички наведались в роддом в Киеве

Виталий и Владимир Кличко посетили столичный коммунальный роддом №7.

Друзья! Как я сообщал, все больницы и роддомы столицы работают. Все медики – на дежурствах и оказывают необходимую помощь всем пациентам,

– заметил мэр Киева.

Роддом №7 работает даже в условиях военного положения. Врачи оказывают неотложную и плановую помощь всем беременным, в том числе имеющим патологии.

"За дни войны в этом роддоме родились 82 малыша, из них – одна двойня. Все медики живут на работе, вместе со своими семьями, с детьми", – добавил Виталий Кличко.

Мэр пообщался с медперсоналом, роженицами и осмотрел убежище, куда перемещают новорожденных и матерей в случае опасности. По его словам, там все оборудовано, в частности, и для маленьких пациентов реанимации – недоношенных деток.

Смотрите видео из киевского роддома:

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