Угрозы Медведева Финляндии напоминают кремлевские заявления перед нападением на Украину, – ISW
- Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке нападения на Россию, используя заявления, похожие на оправдание вторжений в Украину в 2014 и 2022 годах.
- Аналитики ISW отметили, что эти угрозы являются частью кремлевских усилий по угрозам государствам НАТО и оправдания возможной будущей агрессии.
Экс-президент России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке нападения. Аналитики отметили, что его заявления перекликаются с тем, как Москва оправдывала вторжение в Украину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Как Россия угрожает Финляндии?
Так, заявления Дмитрия Медведева о якобы преследовании Финляндией этнических русских, уничтожение русской культуры, связях с нацизмом и угрозу безопасности России прямо соответствуют заявлениям, которые Кремль использовал для оправдания вторжений в Украину в 2014 и 2022 годах.
В своей статье пропагандист упоминал и "коренные причины" нынешних российско-финских отношений, которые якобы достигают времен Второй мировой. Это высказывание часто используют кремлевские чиновники в контексте агрессии против Украины.
Угроза Медведева в отношении Финляндии не является уникальной, а скорее частью постоянных усилий Кремля, направленных на угрозы государствам НАТО и оправдание будущей российской агрессии,
– указывает Институт изучения войны.
Например, в марте 2025 года экс-секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев аналогично заявил, что Финляндия пыталась "истребить" славянское население, а Запад превращает страну в "плацдарм" для агрессии против России. А в декабре 2023 года уже Владимир Путин угрожал Хельсинки из-за вступления в Альянс.
"Кремль использует тот же подход, который он использовал против Украины, в отношении государств НАТО, таких как Финляндия и страны Балтии, чтобы создать информационные условия для возможной будущей российской агрессии", – заключают в ISW.
Что писал Медведев в своей статье?
- В своей статье Дмитрий Медведев заявил, что конфронтация Финляндии с Россией "может привести к краху финского государства навсегда". Он обвинил Хельсинки в связях с нацистской Германией – мол, в 1940-х годах финны хотели расширить границы до Восточной Карелии, Ленинграда и Кольского полуострова
- Кроме того, пропагандист обвинил Финляндию в попытках стереть "историческую и культурную идентичность" этнических русских и совершить геноцид против славянского населения.
- По мнению Медведева, вступление Финляндии в НАТО под "прикрытием" обороны, на самом деле является подготовкой к войне с Россией. Тот заявил, что НАТО использует Финляндию как "плацдарм для нападения" на Россию.