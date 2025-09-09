Экс-президент России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке нападения. Аналитики отметили, что его заявления перекликаются с тем, как Москва оправдывала вторжение в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Планы Путина не ограничиваются Украиной, а только начинаются с нее, – Мерц

Как Россия угрожает Финляндии?

Так, заявления Дмитрия Медведева о якобы преследовании Финляндией этнических русских, уничтожение русской культуры, связях с нацизмом и угрозу безопасности России прямо соответствуют заявлениям, которые Кремль использовал для оправдания вторжений в Украину в 2014 и 2022 годах.

В своей статье пропагандист упоминал и "коренные причины" нынешних российско-финских отношений, которые якобы достигают времен Второй мировой. Это высказывание часто используют кремлевские чиновники в контексте агрессии против Украины.

Угроза Медведева в отношении Финляндии не является уникальной, а скорее частью постоянных усилий Кремля, направленных на угрозы государствам НАТО и оправдание будущей российской агрессии,

– указывает Институт изучения войны.

Например, в марте 2025 года экс-секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев аналогично заявил, что Финляндия пыталась "истребить" славянское население, а Запад превращает страну в "плацдарм" для агрессии против России. А в декабре 2023 года уже Владимир Путин угрожал Хельсинки из-за вступления в Альянс.

"Кремль использует тот же подход, который он использовал против Украины, в отношении государств НАТО, таких как Финляндия и страны Балтии, чтобы создать информационные условия для возможной будущей российской агрессии", – заключают в ISW.

Что писал Медведев в своей статье?