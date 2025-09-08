Детали в понедельник, 8 сентября, сообщили в Sky News, передает 24 Канал. Политик призвал европейских союзников переоценить свои интересы.
Что заявил Мерц о планах Путина?
По мнению немецкого канцлера, империалистические планы российского диктатора не ограничатся Украиной. Они якобы только начинаются с нее.
Поэтому Мерц призвал европейских союзников переоценить свои интересы и активно искать новых партнеров по всему миру, поскольку даже отношения с США меняются.
Мы в Европе должны откорректировать свои интересы – без ложной ностальгии,
– заявил он в министерстве иностранных дел в Берлине.
Также политик добавил, что хоть США и остаются важным партнером, отношения стали менее очевидными. Сейчас Вашингтон якобы обусловливает свои связи определенными интересами и темами.
Прокомментировал Мерц и дипломатию с Китаем, отношения с которым важны, но не должны быть "односторонними".
Мерц о войне в Украине: последние заявления
- В интервью 5 сентября канцлер Германии признал, что европейским странам, которые до сих пор зависят от США, сейчас не хватает влияния для давления на Россию.
- В интервью от 2 сентября Мерц предположил, что Путин является самым серьезным военным преступником нашего времени. На это отреагировали в России – сначала посоветовали не принимать такие заявления во внимание, а потом назвали их "попыткой снять с коллективного Запада ответственность" за события в Украине.
- На выступлении в Кишиневе 27 августа немецкий канцлер заявил, что войну необходимо остановить, однако не "любой ценой". Капитуляция Украины якобы лишь даст диктатору время подготовиться к новому вторжению.