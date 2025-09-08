Деталі в понеділок, 8 вересня, повідомили в Sky News, передає 24 Канал. Політик закликав європейських союзників переоцінити свої інтереси.
Дивіться також Капітан без диплома і під метадоном: хто постачає нафту з Росії до країн-союзниць․ Розслідування
Що заявив Мерц про плани Путіна?
На думку німецького канцлера, імперіалістичні плани російського диктатора не обмежаться Україною. Вони нібито лише розпочинаються з неї.
Тож Мерц закликав європейських союзників переоцінити свої інтереси та активно шукати нових партнерів по всьому світу, оскільки навіть відносини зі США змінюються.
Ми в Європі повинні відкоригувати свої інтереси – без помилкової ностальгії,
– заявив він у міністерстві закордонних справ у Берліні.
Також політик додав, що хоч США й залишаються важливим партнером, відносини стали менш очевидними. Наразі Вашингтон нібито обумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.
Прокоментував Мерц і дипломатію з Китаєм, відносини з яким є важливими, але не повинні бути "односторонніми".
Мерц про війну в Україні: останні заяви
- В інтерв'ю 5 вересня канцлер Німеччини визнав, що європейським країнам, які досі залежать від США, наразі не вистачає впливу для тиску на Росію.
- В інтерв'ю від 2 вересня Мерц припустив, що Путін є найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу. На це відреагували в Росії – спершу порадили не брати такі заяви до уваги, а потім назвали їх "спробою зняти з колективного Заходу відповідальність" за події в Україні.
- На виступі в Кишиневі 27 серпня німецький канцлер заявив, що війну необхідно зупинити, однак не "за будь-яку ціну". Капітуляція України нібито лише дасть диктатору час підготуватися до нового вторгнення.