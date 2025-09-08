Деталі в понеділок, 8 вересня, повідомили в Sky News, передає 24 Канал. Політик закликав європейських союзників переоцінити свої інтереси.

Що заявив Мерц про плани Путіна?

На думку німецького канцлера, імперіалістичні плани російського диктатора не обмежаться Україною. Вони нібито лише розпочинаються з неї.

Тож Мерц закликав європейських союзників переоцінити свої інтереси та активно шукати нових партнерів по всьому світу, оскільки навіть відносини зі США змінюються.

Ми в Європі повинні відкоригувати свої інтереси – без помилкової ностальгії,

– заявив він у міністерстві закордонних справ у Берліні.

Також політик додав, що хоч США й залишаються важливим партнером, відносини стали менш очевидними. Наразі Вашингтон нібито обумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.

Прокоментував Мерц і дипломатію з Китаєм, відносини з яким є важливими, але не повинні бути "односторонніми".

