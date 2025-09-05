Відповідну заяву у п'ятницю, 5 вересня, зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на t-online.

Дивіться також Німеччина фінансуватиме масштабне розширення ВПС України, – The Telegraph

Яку заяву зробив Мерц?

Німецький канцлер в інтерв’ю партійному YouTube-каналу CDU.TV визнав, що наразі європейці "не відіграють у світі ту роль, яку насправді хочуть грати і яку повинні грати, щоб забезпечити належний захист своїх інтересів".

На думку Фрідріха Мерца, зараз Європа залежить від американської допомоги. Водночас такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, за його словами, продовжують укладати нові партнерські угоди з російською стороною.

Попри усі вищезгадані фактори, канцлер Німеччини висловив позитивне ставлення до того, що у цей час Європа починає повертатися до відчуття єдності.

Інші останні заяви Мерца щодо війни