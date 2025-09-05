Соответствующее заявление в пятницу, 5 сентября, сделал канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на t-online.

Смотрите также Германия будет финансировать масштабное расширение ВВС Украины, – The Telegraph

Какое заявление сделал Мерц?

Немецкий канцлер в интервью партийному YouTube-каналу CDU.TV признал, что сейчас европейцы "не играют в мире ту роль, которую на самом деле хотят играть и которую должны играть, чтобы обеспечить надлежащую защиту своих интересов".

По мнению Фридриха Мерца, сейчас Европа зависит от американской помощи. В то же время такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, по его словам, продолжают заключать новые партнерские соглашения с российской стороной.

Несмотря на все вышеупомянутые факторы, канцлер Германии выразил положительное отношение к тому, что в это время Европа начинает возвращаться к ощущению единства.

Другие последние заявления Мерца о войне