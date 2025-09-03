Об этом чиновник сказал в интервью телеканалу Sat.1 от 2 сентября, передает 24 Канал. Также он прокомментировал возможности завершения войны в Украине.

Как Мерц назвал Путина?

По мнению немецкого канцлера, сейчас Путин имеет на своей стороне преимущества, в частности территориальные. Также диктатор видит дискуссии, которые ведутся в Европе, и отношение к нему Дональда Трампа.

Учитывая это, российский президент не имеет никаких оснований для перемирия или мирного соглашения. Именно их и должно создать мировое сообщество. Мерц предложил экономическое истощение страны-агрессора введением пошлин на тех, кто все еще торгует с ней.

Он (Путин – 24 Канал) военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах,

– сказал канцлер.

Он убежден, что необходимо четко понимать, как обращаться с военными преступниками. "Здесь нет места для снисхождения", – добавил политик.

Мерц о войне в Украине: последние заявления