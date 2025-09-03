Об этом чиновник сказал в интервью телеканалу Sat.1 от 2 сентября, передает 24 Канал. Также он прокомментировал возможности завершения войны в Украине.
Как Мерц назвал Путина?
По мнению немецкого канцлера, сейчас Путин имеет на своей стороне преимущества, в частности территориальные. Также диктатор видит дискуссии, которые ведутся в Европе, и отношение к нему Дональда Трампа.
Учитывая это, российский президент не имеет никаких оснований для перемирия или мирного соглашения. Именно их и должно создать мировое сообщество. Мерц предложил экономическое истощение страны-агрессора введением пошлин на тех, кто все еще торгует с ней.
Он (Путин – 24 Канал) военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах,
– сказал канцлер.
Он убежден, что необходимо четко понимать, как обращаться с военными преступниками. "Здесь нет места для снисхождения", – добавил политик.
Мерц о войне в Украине: последние заявления
- Мерц предложил Женеву как место для мирных переговоров между Украиной и Россией.
- Канцлер предположил, что война России против Украины может продолжаться еще много месяцев, и призвал готовиться.
- Мерц считает, что войну в Украине нужно остановить, но не "любой ценой", ведь капитуляция Киева лишь даст Путину время подготовиться к новому вторжению.