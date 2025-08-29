Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.
Что заявил Мерц об окончании войны?
Немецкий канцлер отметил, что партнеры Украины готовы продолжать помогать Киеву в условиях полномасштабной войны, которую развернула Россия. По его мнению, боевые действия могут продолжаться еще достаточно долго.
Эта война может продолжаться еще много месяцев. Нам следует, в любом случае, к этому подготовиться. Мы готовы,
– заявил Фридрих Мерц.
Также он отметил, что сохранение работы "Коалиции желающих" является одним из приоритетов франко-германского союза. Такое заявление прозвучало во время его совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Отметим, ранее он заявил, что встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, очевидно, не будет. В то же время почему контакта между президентами Украины и России не состоится, пока непонятно.
Когда может закончиться война?
Недавно министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сделал пессимистический прогноз относительно окончания войны в Украине, которую начала Россия. По его мнению, вряд ли она завершится до конца этого года.
До того президент Бразилии Лула да Силва заявил, что война России против Украины уже "подходит к концу". Также он резко раскритиковал решение ЕС выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов блока.
К слову, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что при определенных условиях война может продлиться до 2034 года. По его словам, старые методы войны, как были во время Второй мировой, уже не действуют.