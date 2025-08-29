Politico на условиях анонимности пообщалось с 13 американскими и иностранными чиновниками. Большинство из них считают, что именно стиль ведения переговоров Стива Уиткоффа послужил причиной того, что Москва до сих пор не согласилась ни на какие существенные уступки в украинском вопросе, передает 24 Канал.
Смотрите также Спецпредставителя Трампа Уиткоффа пригласили в Украину
Что Politico написало о Уиткоффе?
Собеседники издания указали на неопытность спецпосланника Трампа. Он часто делает публичные заявления, а потом меняет свое мнение. С ним "всегда есть путаница относительно того, что именно было сказано и согласовано". "Трудно организовать работу в таких условиях", – пожаловался один из дипломатов.
Вашингтонский офис Уиткоффа имеет мало сотрудников и фактически лишен специалистов по России или опытных переговорщиков в сложных дипломатических процессах. Чиновник отказывается от привычных консультаций с экспертами по России и Украине как в рамках правительства, так и вне его.
Часть должностных лиц Белого дома и Госдепартамента считают, что Уиткофф слишком оптимистично интерпретирует слова Путина и создает у президента впечатление, что прогресс в переговорах значительно больше, чем есть на самом деле.
Также в статье говорилось, что из-за отсутствия переводчика на встрече в Кремле 6 августа спецпосланник Стив Уиткофф сначала ввел в заблуждение партнеров Украины относительно требований Путина.
Как отреагировал на статью Джей Ди Вэнс?
В посте в соцсети "Х" вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал статью в Politico "мусором", а ее целью – разрушить усилия Трампа по налаживанию мира.
Вэнс отметил, что Уиткофф "не вводил никого в заблуждение относительно того, что ему сказали русские и на что они согласились".
Результатом его переговоров стало сужение списка открытых вопросов в войне России против Украины до четко определенных тем – в частности гарантий безопасности и территориальных уступок,
– заявил политик.
Что известно о путанице на встрече Виткоффа и Путина?
- В июле 2025 года у Дональда Трампа лопнуло терпение. Российский диктатор в очередной раз отверг идею прекращения огня. Более того, после каждого разговора с президентом США он осуществлял массированные атаки на Украину. Американский политик выдвинул главе Кремля 50-дневный ультиматум: либо он идет на мирное соглашение с Киевом, или США введут новые санкции против России. Позже Трамп сократил дедлайн.
- В Кремле накануне истечения срока ультиматума запросили встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.
- 6 августа во время встречи в Москве Владимир Путин убедил Уиткоффа, что готов к значительным уступкам.
- Издание Bild писало о том, что Уиткофф неправильно понял российские условия для прекращения войны.
- 7 августа он передал Дональду Трампу и европейским союзникам, что Путин якобы согласился на вывод ВСУ только с Донбасса, а также на признание Крыма российским. Более того, чиновник заявил, что диктатор в свою очередь готов вывести войска из Херсонщины и Запорожья.
- Уже 8 августа во время созвона с союзниками Уиткофф сообщил им другую информацию. Мол, о выходе российских войск из Запорожской и Херсонской областей в предложении Путина речь не шла.
- Именно после визита Уиткоффа в Москву Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение России и Украины будет включать "обмен территориями". Уверенный, что Путин готов на уступки, американский лидер согласился с ним встретиться на Аляске 15 августа.