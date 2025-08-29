Politico на умовах анонімності поспілкувалося з 13 американськими та іноземними чиновниками. Більшість з них вважають, що саме стиль ведення переговорів Стіва Віткоффа послугував причиною того, що Москва досі не погодилася на жодні суттєві поступки в українському питанні, передає 24 Канал.

Що Politico написало про Віткоффа?

Співрозмовники видання вказали на недосвідченість спецпосланця Трампа. Він часто робить публічні заяви, а потім змінює свою думку. З ним "завжди є плутанина щодо того, що саме було сказано і погоджено". "Важко організувати роботу в таких умовах", – поскаржився один із дипломатів.

Вашингтонський офіс Віткоффа має мало співробітників і фактично позбавлений фахівців з Росії чи досвідчених переговорників у складних дипломатичних процесах. Чиновник відмовляється від звичних консультацій з експертами щодо Росії та України як у межах уряду, так і поза ним.

Частина посадовців Білого дому та Держдепартаменту вважають, що Віткофф занадто оптимістично інтерпретує слова Путіна й створює у президента враження, що прогрес у переговорах значно більший, ніж є насправді.

Також у статті йшлося, що через відсутність перекладача на зустрічі у Кремлі 6 серпня спецпосланець Стів Віткофф спочатку ввів в оману партнерів України щодо вимог Путіна.

Як відреагував на статтю Джей Ді Венс?

У пості в соцмережі "Х" віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав статтю у Politico "сміттям", а її метою – зруйнувати зусилля Трампа з налагодження миру.

Венс наголосив, що Віткофф "не вводив нікого в оману щодо того, що йому сказали росіяни і на що вони погодилися".

Результатом його переговорів стало звуження списку відкритих питань у війні Росії проти України до чітко визначених тем – зокрема гарантій безпеки та територіальних поступок,

– заявив політик.

Що відомо про плутанину на зустрічі Віткоффа і Путіна?