Что заявил Лула да Силва о завершении войны?
Лидер Бразилии убежден, что война в Украине должна скоро завершиться. Также политик раскритиковал решение ЕС об увеличении военных расходов на перевооружение всех стран-членов.
Когда нам нужны деньги для борьбы с голодом и сохранения лесов, эти ресурсы должны быть направлены на другие цели,
– считает Лула да Силва.
По его мнению, наибольшее беспокойство международных лидеров вызывает вопрос, кто будет нести "долг войны" в Восточной Европе.
Все знают, что эта война "подходит к концу". Я считаю, что и президент Путин, и Зеленский знают, к чему приведет этот конфликт, так же как и Европа, и Трамп. Они лишь ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его окончании,
– заявил президент Бразилии.
Обратите внимание! Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов встретиться с Путиным. Более того, без всяких условий, в частности, прекращения огня.
Однако, несмотря на циничные и лживые заявления Москвы, Россия не хочет завершать войну против Украины. Путин отказывается от встречи с Зеленским. Кремль избегает прямых переговоров, снова и снова выдвигая свои абсурдные требования.
Что говорят в США об окончании войны?
- Накануне вице-президент США также сделал заявление о завершении войны России против Украины. Джей Ди Вэнс выразил надежду, что она закончится не позднее чем через полгода.
- Спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока также высказался по этому поводу. Стив Уиткофф заявил, что США надеются завершить войну в Украине до конца этого года.
- Кстати, Дональд Трамп недавно пригрозил России "серьезными последствиями", если встреча Зеленского и Путина не состоится.