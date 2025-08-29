Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

Дивіться також Politico знайшло винного у зриві мирних зусиль Трампа: у Білому домі відреагували

Що заявив Мерц про закінчення війни?

Німецький канцлер наголосив, що партнери України готові продовжувати допомагати Києву в умовах повномасштабної війни, яку розгорнула Росія. На його думку, бойові дії можуть тривати ще досить довго.

Ця війна може тривати ще багато місяців. Нам слід, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові,
– заявив Фрідріх Мерц.

Також він наголосив, що збереження роботи "Коаліції охочих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу. Така заява пролунала під час його спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зазначимо, раніше він заявив, що зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, очевидно, не буде. Водночас чому контакту між президентами України та Росії не відбудеться, наразі незрозуміло.

Коли може закінчитися війна?

  • Нещодавно міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зробив песимістичний прогноз стосовно закінчення війни в Україні, яку розпочала Росія. На його думку, навряд чи вона завершиться до кінця цього року.

  • До того президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що війна Росії проти України вже "добігає кінця". Також він різко розкритикував рішення ЄС виділити 800 мільярдів євро на переозброєння країн-членів блоку.

  • До слова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що за певних умов війна може тривати до 2034 року. За його словами, старі методи війни, як були під час Другої світової, уже не діють.