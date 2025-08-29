Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.
Що заявив Мерц про закінчення війни?
Німецький канцлер наголосив, що партнери України готові продовжувати допомагати Києву в умовах повномасштабної війни, яку розгорнула Росія. На його думку, бойові дії можуть тривати ще досить довго.
Ця війна може тривати ще багато місяців. Нам слід, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові,
– заявив Фрідріх Мерц.
Також він наголосив, що збереження роботи "Коаліції охочих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу. Така заява пролунала під час його спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Зазначимо, раніше він заявив, що зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, очевидно, не буде. Водночас чому контакту між президентами України та Росії не відбудеться, наразі незрозуміло.
Коли може закінчитися війна?
Нещодавно міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зробив песимістичний прогноз стосовно закінчення війни в Україні, яку розпочала Росія. На його думку, навряд чи вона завершиться до кінця цього року.
До того президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що війна Росії проти України вже "добігає кінця". Також він різко розкритикував рішення ЄС виділити 800 мільярдів євро на переозброєння країн-членів блоку.
До слова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що за певних умов війна може тривати до 2034 року. За його словами, старі методи війни, як були під час Другої світової, уже не діють.