Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

Що заявив Мерц про закінчення війни?

Німецький канцлер наголосив, що партнери України готові продовжувати допомагати Києву в умовах повномасштабної війни, яку розгорнула Росія. На його думку, бойові дії можуть тривати ще досить довго.

Ця війна може тривати ще багато місяців. Нам слід, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові,

– заявив Фрідріх Мерц.

Також він наголосив, що збереження роботи "Коаліції охочих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу. Така заява пролунала під час його спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зазначимо, раніше він заявив, що зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, очевидно, не буде. Водночас чому контакту між президентами України та Росії не відбудеться, наразі незрозуміло.

Коли може закінчитися війна?