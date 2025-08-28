Повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere Della Sera.
Як в Італії оцінюють шанси завершення війни в України до кінця року?
Таяні повідомив, що новим послом Італії в Росії призначили Стефано Бельтраме. Раніше він був послом у Відні і нині працює дипломатичним радником міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті.
Голова МЗС також прокоментував перспективи завершення війни Росії проти України.
"Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року", – зазначив Таяні.
Якими є прогнози щодо завершення війни в Україні у світі?
Напередодні президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що війна Росії та України вже "добігає кінця". Водночас він розкритикував рішення ЄС про збільшення витрат на переозброєння всіх країн-членів.
Водночас спецпредставник президента США Стів Віткофф висловлював сподівання, що завершити війну в Україні вдасться до кінця 2025 року. Він також вважає, що Дональд Трамп має отримати Нобелівську премію миру за його зусилля у врегулюванні конфліктів.
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс також висловлював сподівання, що війна в Україні завершиться не пізніше ніж за пів року. Він додав, що Сполучені Штати бачать два ключові питання для мирного врегулювання – території та гарантії безпеки.