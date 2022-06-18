Меня пугает заявление на весь мир о смертной казни – интервью с невестой бойца из "Азовстали"

Российские медиа 15 июня опубликовали допрос бойцов, которые сейчас находятся в плену. Невеста Вадима Китара с позывным "Штайнер" Екатерина Турчанова в интервью сайту 24 канала рассказала, что у нее есть доказательства того, что украинских бойцов пытают и удерживают в ненадлежащих условиях.

Защитник Мариуполя Вадим Китар с позывным "Штайнер" с 2014 года был добровольцем подразделения "Медведи". Сегодня он боец полка "Азов" и находится в плену. Его невеста отметила, что из опубликованного видео на российском телеканале видно, что ее будущий муж очень похудел и у него отчасти выбиты верхние передние зубы.

Другой боец с позывным "Малышь" также потерял вес. А у украинского защитника с позывным "Рой" рана на лице, которой не было во время пребывания на "Азовстали". Судьба других двух защитников, в частности командира "Медведей" Александра Кравцова и парня с позывным "Райдо" неизвестна.

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Когда Вадим Китар прибыл в Мариуполь?

23 февраля был отдан приказ об обороне Мариуполя, что все должны туда отправиться и оборонять город. Они уже 23 февраля ночью выехали туда и на следующий день утром началось вторжение. Он предупредил меня об этом. И с 24 февраля по начало апреля они держали оборону Мариуполя, в частности, Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, где находились с 36-й бригадой морской пехоты.

Защитники Мариуполя / Фото – из соцсети Екатерины Турчановой

А затем провели спецоперацию с полком Азов и соединились с ними. И все время до попадания в плен, до первой эвакуации тяжелораненых они были там. То есть до 17 мая.

Когда в последний раз вы с ним общались и что он сказал?

29 апреля ночью было последнее сообщение. Он поблагодарил меня за то, что я всегда его оберегаю. Сказал, что меня целует. До этого мы весь день общались, но связь была очень плохая на "Азовстали". До интернета было трудно дойти, звонить по телефону он вообще не мог, потому что он был ранен. Он получил ранение ноги, она была прострелена.

Вадим Китар, позывной "Штайнер" получил ранение во время обороны Мариуполя / Фото из личного архива Екатерины Турчановой

И дойти из бомбоубежища, в котором не было связи, и подняться, чтобы позвонить по телефону, он не мог. Поэтому у нас была связь исключительно в социальных сетях. 16 мая началась эвакуация тяжело раненых, а 17 начали эвакуировать всех бойцов. Чуть позже уже командование покинуло завод "Азовсталь".

Невеста Вадима Китара с позывным "Штайнер" Екатерина Турчанова / Фото 24 канала, Валентины Полищук

И он позвонил по закрытой линии бабушки, потому что она является официальным его опекуном и самым близким человеком. Он не сказал о пленении, а сказал, что "все хорошо, я тебя люблю". Это был последний его звонок, длившийся около 15 секунд.

"Последний его звонок длился около 15 секунд" / Фото из личного архива Екатерины Турчановой

Все, что он мог сказать, что все хорошо, чтобы не волновались, потому что семья очень переживает за него. С тех пор не было никакой связи и сообщения от третьей стороны, от Красного Креста. Только российские СМИ распространяли какие-то ролики о пребывании наших военнопленных в так называемой ДНР. 15 июня в 8 утра вышло интервью, если так можно его назвать. Я считаю, что это был допрос на телеканале НТВ. Там я увидела не слишком приятные кадры.

Екатерина Турчанова в последний раз связывалась с Вадимом 29 апреля / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Пребывание в плену

Расскажите о пленении...

Весь полк "Азов" находится в СИЗО в Оленовке Донецкой области. СИЗО ужасно переполнено. Там почти 2,5 тысячи наших военных. Мы понимаем, что там вообще не хватает ни воды, ни продуктов. Потому что я вижу, что Вадим при своем росте 195 см и при весе, достигавшем 100 килограммов – он весит очень мало. Он просто на себя непохож. Его обрили, ему сбрили бороду. Я не понимаю, зачем это делать.

Вадим Китар, плен / Скриншот из опубликованного российскими медиа видео

Вадим никогда не был террористом или нацистом, как это освещают в российских новостях. Я вижу, что, скорее всего, там нет должного питания.

Возможно, даже есть голод, потому что его собрат с позывным Малыш, вес которого достигал 140 килограммов, вообще не похож на себя. Человек так быстро за месяц пребывания в плену не может похудеть даже при стрессе или более-менее каком-то питании. Поэтому я могу догадываться, что они там голодают.

Дальше я увидела на кадрах, когда лампа светила ему в лицо, что передний ряд зубов отсутствует. Я, как женщина, знаю же, как выглядит мой мужчина. Я знаю, как все у него. Однако, увидев его, я не узнала его, потому что это совсем другой человек. Он маленький побритый ребенок, у которого отсутствуют зубы. И если нас предупреждали, нам обещали, нам предоставляли договоренности, что никаких пыток, насилия не должно быть, потому что там непосредственно присутствует третья сторона – Красный Крест.

Вадим Китар, плен / Скриншот из опубликованного российскими медиа видео

Эта организация должна предоставлять фото и видео, фиксации, как и в каком состоянии находятся наши бойцы полка "Азов". Ни разу никто из жен, родных, мам, сестер не получил никаких доказательств пребывания третьей стороны или Красного Креста.

Они (ред. 24 канал – представители Красного Креста) точно были, когда бойцы выходили из "Азовстали". И я считаю, что их там нет, нет никаких подтверждений этому и нет связи с ними. Я говорю исключительно за свою ситуацию. Ни бабушке, ни мне с 17 мая, за месяц плена, не было совершено ни одного звонка.Судьба других военнослужащих неизвестна, потому что они также не выходят на связь, именно "Медведи".

Екатерине Прокопенко командир полка "Азов" звонил по телефону около трех недель назад. Был очень плохой звонок, и она почти ничего не слышала. Она об этом отмечала в своих интервью. Я не понимаю, что происходит. Если опираться на Женевскую конвенцию, которая подчеркивает, что два раза в неделю все военнопленные должны выходить на связь со своими родными. Я не знаю, где он находится. Утверждено, что в Еленовке в Донецкой области, но у меня нет никаких подтверждений этому.

" Почему мир наблюдает за этим?"

Пытались ли вы связаться с Красным Крестом?

С ним общается сестра Сандра командира штаба полка "Азов" с позывным "Тавром". Она все время пытается достучаться до Красного Креста вместе с Екатериной Прокопенко и другими женами военнослужащих, но нам не дают никаких доказательств.

И я написала письмо с жалобой на Красный Крест с фотодоказательствами о пытках над моим мужем и письмо-жалобу о прекращении этого, о влиянии на это. Почему это происходит, если у нас есть договоренности? Где вы вообще находитесь? Почему мир наблюдает за тем, что в 21 веке в центре Европы нам публично на всю Российскую Федерацию их СМИ распространяют и подчеркивают смертную казнь, которая должна состояться 29 июня.

У жены есть письмо с фотодоказательствами о пытках / Фото 24 канала, Валентины Полищук

То есть, самопровозглашенный суд на территории суверенного государства, вообще не зарегистрированный, отмечает смертную казнь для бойцов полка "Азов". Красный Крест не предоставлял вообще никакой информации. Я не уверена, что он там есть. Если бы они там были, то я бы не увидела Вадима в таком состоянии.

Сейчас просто был сюжет на НТВ, подкрепленный их корреспондентами, которые сказали, что именно "Медведям", а уже сейчас военнослужащим полка "Азов", грозит самая высокая мера наказания – смертная казнь.

Защитники Мариуполя / Фото из личного архива Екатерины Турчановой

"Если такое на его лице, то я не могу представить, что у них под одеждой"

В видеосюжете, опубликованном российскими медиа, у одного из бойцов на щеке рана. Вам что-нибудь известно об этом? Может быть, его родственникам?

Владимир с позывным "Рой" – сирота. У него нет родителей. Не было никаких ранений на его лице, когда они выходили из "Азовстали". У меня есть его фотография, как он выглядел, когда все было более или менее хорошо. Но когда я вижу на его лице следы побоев, запекшейся там кровью.

Если такое на его лице, я не могу представить, что у них под одеждой. Если бы у меня не было этой фиксации и если бы я не увидела этих материалов, то я бы не имела права ничего утверждать и говорить об этом. Но я вижу своими глазами последствия. У меня есть фотографии Вадима, когда он находился на "Азовстали". Мне есть с чем сравнивать.

Вадим Китар, позывной "Штайнер" / Фото из личного архива Екатерины Турчановой

Да, он там тоже немного похудел, у него были уставшие глаза. Там у них не было никакой должной медицинской помощи. Все, что он мог делать – пить остатки антибиотиков, чтобы у него не начался сепсис, потому что было ранение ноги. И сейчас на видео это другие люди.

В опубликованном видео показаны три бойца бывшего подразделения "Медведи". Что известно о судьбе других? В частности, их командира, фото которого было опубликовано в этом ролике?

Их командир – Александр Кравцов. Пока его судьба неизвестна. На связь с супругой он не выходит вообще. В сюжете показали только его фотографии. То есть мы не знаем, что с ним. Иван с позывным "Райдо" – очень молодой парень, который тоже был в составе "Медведей". В видео его тоже нет. Однажды в начале плена он позвонил маме. Все что было. Больше с нашими ребятами не было связи. В подразделении было больше бойцов. Часть из них положили свою жизнь во время обороны Мариуполя. О других мне сейчас вообще ничего не известно.

"Часть бойцов положили свою жизнь в обороне за Мариуполь" / Фото 24 канала Валентины Полищук

"Это человек с большим сердцем, который заслуживает возвращения домой"

Расскажите о Вадиме. Какой он?

Это очень мягкий человек. Все привыкли к тому, что он очень холоден и закрыт. Но со мной он был максимально открыт. Мы общались на разные темы. Мы долгое время были просто друзьями, но потом в нас зародилась любовь, и мы стали ближайшими людьми друг для друга.

Он всегда старался меня радовать. Он очень мягко намекнул мне на вторжение, когда написал: "Наступление русских войск, а я должен дарить тебе цветы".

"Вадим очень мягкий человек" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Я передала ему талисманы и письмо, которое всегда хранилось у него в бронежилете. Он считал, что это его защищает. И я как женщина делала все на энергетическом уровне, чтобы его защищать.

Вадим – это человек, у которого не было пылкой молодости, к которой привыкла часть нашей общины. Он всю свою молодость на войне. С 17 лет он был в составе "Правого сектора".

Когда ему исполнилось 18 лет, он был в составе подразделения "Медведи". И все семь лет он находился на Востоке и защищал от русских войск нас, наше мирное небо и нашу жизнь. Это очень мягкий человек. Их представляют как неких нацистов, террористов, убийц. Но в период, когда он был на "Азовстале", я знала, что он почти не питается. Однако еду, которая у них была, он отдавал гражданским и животным. С ним был кот, которого звали Тема.

Вадим Китар, позывной "Штайнер" / Фото из личного архива Екатерины Турчановой

Животные для бойцов были частью любви, тепла и нечто такое верное им, как они верны своему государству. Это человек с большим сердцем, заслуживающий возвращения домой, своей мирной и спокойной жизни. Он очень мечтал о сыне, и мы всегда об этом говорили.

Я говорила ему: "Вадим, сын должен жить в свободной стране". На что он отвечал, что у нас будет лучший сын. Когда была еще телефонная связь в Мариуполе, он бежал, пытался позвонить и кричал: "Я люблю тебя". Он пытался максимум делать из того, что зависело от него, чтобы придавать мне чувство того, что он всегда рядом.

"Он очень мечтал о сыне" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Он всегда заботился о ближайших людях больше, чем о себе. Он очень грамотно относился ко всем боевым выходам. Потому что понимал, что его дома ждут. Вадим всегда спрашивал, как я, как бабушка, как его семья, как друзья.

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Чего вам не хватает для восстановления справедливости?

Я хотела бы видеть результаты, доказательства, фиксацию, отчеты, связь со своим мужем. Я уверена, что он верит в чудо, что их спасут. Но мы все живем в очень жестоких обстоятельствах сейчас во время войны и чудо – это хорошо. Но нам нужные действия, нам нужны четкие доказательства, нам нужно видеть процесс.

Меня пугает этот самопровозглашенный суд, пугает жестокое заявление на весь мир о смертной казни. Мы должны действовать, мы должны предотвратить это. Я подчеркиваю, что весь мир должен сейчас обратить внимание именно на этот случай, потому что там 2,5 тысяч военных.

"Мы должны действовать" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Это одни из лучших военных, которые стянули на себя всю группировку русских войск, чтобы не оккупировали Киев и другие города. Потому что русская армия могла бы продвинуться сюда. Это люди, подарившие жизнь каждому украинцу. Все люди, которые сейчас могут жить, живут благодаря тем, которые боролись и держались в блокаде такое долгое время.

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