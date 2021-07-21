Меркель уходит: что оставляет канцлер и стоит ли бояться Украине преемника

Совсем скоро 16-летнее пребывание канцлера Ангелы Меркель на посту станет историей. Уже 26 сентября состоятся парламентские выборы, и страна получит нового канцлера.

Наследие Меркель – значительное и противоречивое одновременно. Лидерство Берлина в Евросоюзе, кризис беженцев с Ближнего Востока, строительство российского газопровода "Северный поток-2", торговые войны между Германией и США.

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Компромиссная позиция, которой придерживалась Меркель, скорее всего, сохранится и при преемнике.

"Меркель всячески пыталась оставить после себя людей, которым она доверяет. И которые, по ее убеждению, будут преданы делу европейской интеграции, делу Европейского Союза. Которые смогут находить консенсус между государствами ЕС", – отметил заместитель директора Совета "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Также говорится о тех, кто будут отстаивать немецкие интересы – как в пределах Евросоюза, так и на глобальном уровне.

Что оставляет после себя Меркель

Самыми сложными после Меркель останутся отношения между Россией и Германией. Унаследованный от предшественника российский газопровод "Северный поток-2" через лоббирование "Газпрома" и геополитических угроз Европе стал яблоком раздора между Берлином и Вашингтоном.

Жесткий курс администрации Дональда Трампа с наложением санкций не способствовал трансатлантическому партнерству. Ожидают, что в ближайшем времени будут новые договоренности Байдена и Меркель относительно газопровода, которые уже фактически состоялись.

Украина потеряет возможность транзита российского газа в Европу.

Преемник Меркель и его предпочтения

Преемником Меркель на посту председателя партии в январе стал Армин Лашет, ныне являющийся премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии.



Армин Лаше / Фото rg.ru

Лашет имеет длительные связи с Россией и Китаем, налаживая там бизнес-контакты. В медиа фигурировали мнения относительно пророссийских взглядов Лашета. И украинских интересов там почти нет.

В своих внешнеполитических дебатах Армин Лашет дал очень четко понять, что при его канцлерстве поставок оружия, которое является сейчас приоритетным для украинского правительства, из Германии не будет,

– заверила советник фракции "Зеленых" в Бундестаге Мария Владимирова.

Она добавила, что этого не допустят, потому что для Лашета действительно важно, чтобы ситуация с Россией сохранялась как "business as usual".

Будущее Анналены Бербок

Сопредседатель "партии Зеленых" Анналена Бербок до сих пор имеет достаточно шансов, чтобы выиграть у христианских демократов. 40-летняя Бербок стала первой женщиной-кандидатом, которую выдвинули зеленые. Они выступают с жестким курсом в отношении Кремля и прописали в своей предвыборной программе остановку "Северного потока-2" в случае победы на выборах.



Анналена Бербок / Фото Keystone

Однако четверть поддержки потеряли после нескольких скандалов с плагиатом в книге Бербок и незадекларированной премии. Впрочем, эксперты отметили, что у "зеленых" еще есть шанс наверстать упущенное.

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"С учетом катастрофических наводнений, которые сейчас происходят в Западной Германии, рейтинг "Зеленых" растет. Несмотря на ошибки политтехнологов кандидата Бербок, повестка дня по декарбонации экономики, защиты окружающей среды, более активной социальной политики привлекает избирателей", – заверил ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН украины Андрей Мартынов.

Он считает, что "Зеленые" догонят христианских демократов, если не наделают новых ошибок.

. Согласно последним соцопросам, лидируют христианские демократы, имея 28% поддержки избирателей. Дальше – "Зеленые". На третьем месте – социал-демократы.