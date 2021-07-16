Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что свои вежливые заявления Меркель и Зеленский озвучили просто, чтобы не поссориться.

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По словам Арестовича, когда Зеленский сообщил, что поддерживает эти кластеры (меры по урегулированию войны на Донбассе, которые предложила Германия и Франция), он имел в виду, что там необходимы украинские правки.

В то же время украинский лидер решил не делать "взрывную сенсацию" во время дипломатических заявлений о результатах визита. Арестович подчеркнул, что встреча Меркель и Зеленского фактически ничего не изменила.

А это потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России,

– подытожил Арестович.

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