Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что свои вежливые заявления Меркель и Зеленский озвучили просто, чтобы не поссориться.
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По словам Арестовича, когда Зеленский сообщил, что поддерживает эти кластеры (меры по урегулированию войны на Донбассе, которые предложила Германия и Франция), он имел в виду, что там необходимы украинские правки.
В то же время украинский лидер решил не делать "взрывную сенсацию" во время дипломатических заявлений о результатах визита. Арестович подчеркнул, что встреча Меркель и Зеленского фактически ничего не изменила.
А это потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России,
– подытожил Арестович.
Встреча Зеленского и Меркель: главное
- Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель состоялась 12 июля в Германии. Политики обсудили ряд важных вопросов. В частности, войну на Донбассе, борьбу с пандемией коронавируса и "Северный поток-2".
- Меркель заявила, что "Украина остается транзитной страной для газа, даже если будет завершено строительство "Северного потока-2".
- Зеленский поблагодарил Францию и Германию за работу над проектом "Ключевые кластеры по выполнению Минских соглашений". Украинский лидер также заявил, что кластеры не согласовала Россия.
- Вернувшись домой, Зеленский отметил, что Украине нужны гарантии на случай, если газопровод таки запустят. Их продолжительность должна быть не менее 10 лет. Кроме того, украинский лидер признал, что их взгляды с Меркель по вопросу "Северного потока-2" отличаются.