В укрытии Днепра нашли тело женщины: что говорят правоохранители
Появилась информация, что в одном из укрытий Днепра обнаружили мертвую женщину. В правоохранительных органах это подтвердили, отметив, есть ли следы насильственной смерти на теле.
В четверг, 30 ноября, телеграм-каналы Днепра написали о неизвестной, тело которой нашли в укрытии. В комментарии 24 Каналу в пресс-службе полиции города рассказали больше о ситуации.
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Тело женщины нашли в укрытии Днепра
Труп женщины лежал на скамейке в мобильном укрытии на площади Вокзальной. На место приехали правоохранители. Впоследствии эксперты установили, что следов насильственной смерти на теле нет.
Личность женщины установлена, она 1990 года рождения. Для установления причины смерти тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы,
– сказали 24 Каналу в полиции Днепра.
Вместе с тем местные паблики города распространяют фото, на которых видно, очевидно, мертвого человека в желтом свитере и серых брюках, лежащего на скамейке головой вниз.
В Днепре в укрытии на скамейке обнаружили тело женщины / Фото из телеграм-каналов (18+)
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