В укритті Дніпра знайшли тіло жінки: що кажуть правоохоронці
З'явилась інформація, що в одному з укриттів Дніпра знайшли мертву жінку. У правоохоронних органах це підтвердили, зазначивши, чи є сліди насильницької смерті на тілі особи.
У четвер, 30 листопада, телеграм-канали Дніпра написали про невідому, тіло якої знайшли у сховищі. У коментарі 24 Каналу у пресслужбі поліції міста розповіли більше про ситуацію.
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Тіло жінки знайшли в укритті Дніпра
Труп жінки лежав на лавці в мобільному укритті на площі Вокзальній. На місце приїхали правоохоронці. Згодом експерти встановили, що слідів насильницької смерті на тілі немає.
Особу жінки встановлено, вона 1990 року народження. Для встановлення причини смерті тіло було направлено на проведення судово-медичної експертизи,
– сказали 24 Каналу в поліції Дніпра.
Разом з тим місцеві пабліки міста поширюють фото, на яких видно, вочевидь, мертву особу в жовтому светрі та сірих штанах, що лежить на лавці головою донизу.
У Дніпрі в укритті на лавці виявили тіло жінки / Фото з телеграм-каналів (18+)
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