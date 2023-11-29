Жахливий інцидент стався у селі Станичне, що на Харківщині. Злочин відбувся 28 листопада. Того ж дня правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного.

До теми На Харківщині чоловік облив бензином дітей та підпалив їх разом з магазином: моторошні кадри 18+

Як можуть покарати нападника

Зараз цей чоловік перебуває під вартою. Через замах на умисне вбивство підозрюваному загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Також правоохоронці розповіли деталі нападу на дітей. Нападником виявився житель у села Станичне Красноградського району, який на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння. При собі у нього була пластикова пляшка з бензином. Саме цією рідиною він спочатку облив компанію з 5 підлітків, а після цього підпалив їх. На щастя, діти не загинули та не зазнали тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося раніше, ця компанія складалася з одного 13-річного хлопця та 4 дівчат віком 11, 12, 13 і 17 років. Вони сиділи за столиком у магазині. До них підійшов п'яний безробітний чоловік та почав чіплятися, а згодом облив їх та підпалив рідину. Діти одразу втекли від нападника. На щастя, вони були у куртках, на яких бензин не встиг спалахнути.

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