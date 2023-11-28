Крім того, чоловікові уже оголосили підозру у замаху на вбивство. З дітьми працювали медичні працівники.

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У поліції розповіли про стан постраждалих дітей

Начальник слідчого управління Харківського обласного управління поліції Сергій Болвінов розповів, що внаслідок інциденту жодна дитина не отримала травми. Попри це правоохоронці все одно наполягали на медичному огляді.

Попередньо, немає тілесних ушкоджень. Але ми відвезли їх до лікарні, щоб оглянули,

– сказав Болвінов.

Зрештою речниця керівника Харківського ОВА Олена Шаповал зазначила, що після огляду медиками дітей відпустили додому. Серед потерпілих були дівчата, яким було по 11, 12, 13 і 17 років, а також 13-річний хлопець.

Болвінова розповів, що діти сиділи за столиком, коли до них підійшов місцевий безробітний. Під час інциденту цей чоловік був напідпитку.

"Причини, з яких він напав на дітей, невідомі – рідину він вилив за секунду, одразу підпалив і вже за мить вся компанія підлітків опинилася у вогні", – наголосив він.

За словами Болвінову, підозрюваному інкримінують замах на вбивство двох і більше людей, в тому числі — неповнолітніх та у спосіб, який є небезпечним для життя багатьох. Поліцейський наголосив, що якби бензин спалахнув на куртках, то життя, і здоров'я дітей було б під загрозою.

У поліції Харківщини також додали, що з місця події вдалося вилучили пляшку з речовиною та верхній одяг потерпілих зі слідами горіння. Крім того, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу чоловікові у вигляді тримання під вартою.

Як виглядало місце, де чоловік намагався підпалити дітей / Фото поліції Харківщини

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