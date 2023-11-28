Кроме того, мужчине уже объявили подозрение в покушении на убийство. С детьми работали медицинские работники.
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В полиции рассказали о состоянии пострадавших детей
Начальник следственного управления Харьковского областного управления полиции Сергей Болвинов рассказал, что в результате инцидента ни один ребенок не получил травмы. Несмотря на это, правоохранители все равно настаивали на медицинском осмотре.
Предварительно нет телесных повреждений. Но мы отвезли их в больницу, чтобы осмотрели,
– сказал Болвинов.
В конце концов, представитель руководителя Харьковского ОВА Елена Шаповал отметила, что после осмотра медиками детей отпустили домой. Среди пострадавших были девочки, которым было по 11, 12, 13 и 17 лет, а также 13-летний парень.
Болвинов рассказал, что дети сидели за столиком, когда к ним подошел местный безработный. Во время инцидента этот мужчина был под хмельком.
"Причины, по которым он напал на детей, неизвестны – жидкость он вылил в секунду, сразу поджег и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне", – подчеркнул он.
По словам Болвинова, подозреваемому инкриминируют покушение на убийство двух и более людей, в том числе — несовершеннолетних и способом, который опасен для жизни многих. Полицейский подчеркнул, что если бы бензин вспыхнул на куртках, то жизнь и здоровье детей были бы под угрозой.
В полиции Харьковской области также добавили, что с места происшествия удалось изъять бутылку с веществом и верхнюю одежду пострадавших со следами горения. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине в виде содержания под стражей.
Как выглядело место, где мужчина пытался поджечь детей / Фото полиции Харьковской области
В Харьковской области произошел ужасный инцидент с поджогом
- Трагедия произошла в селе Станичное в Харьковской области. Там мужчина приставал к группе детей, а затем начал разливать горючую жидкость прямо в помещении.
- Компания подростков и часть пола магазина оказались в огне. Однако, к счастью, дети успели уйти от нападающего.
- В полиции рассказали, что компания состояла из одного парня и 4 девушек. Самой молодой потерпевшей одиннадцать лет. Старшей девушке семнадцать лет.