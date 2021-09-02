Інцидент трапився 1 вересня у селі Оженині. Постраждалий вижив, однак у нього опіки усього тіла.

Резонансне У Рівному 15-річні близнюки намагалися вбити жінку посеред вулиці

Дядько облив племінника бензином і підпалив

Поліцейські з'ясували: між чоловіками давно натягнуті стосунки. Пенсіонер часто сварив свого 31-річного племінника, що той зловживає алкоголем і не допомагає по господарству. По обіді 1 вересня у них виник черговий скандал. Тоді пенсіонер взяв каністру бензину і підійшов до родича, який лежав у ліжку. Далі дядько вилив пальне на племінника і підпалив.



Ліжко, на якому лежав постраждалий

Чоловік зміг вибігти на вулицю і попросити допомоги сусідів. Тим часом пенсіонер гасив будинок, який охопив вогонь. Згодом приїхали швидка і поліцейські. 31-річного чоловіка забрали у реанімацію: у нього тяжкий стан, оскільки опіками охоплене усе тіло.

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Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі, провину він заперечує. Поліцейські відкрили справу за двома статтями:

за частиною 2 статті 15 – замах на злочин;

частиною 2 п.4 статті 115 – замах на злочин.

За скоєне йому може загрожувати 10 – 15 років в'язниці чи навіть довічне позбавлення волі.

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