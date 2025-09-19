18 сентября Россия обжаловала в Международном Суде ООН якобы "безосновательное решение" о ее причастности к сбиванию рейса MH17. Страна-террористка цинично заявила, что "будет добиваться истины".

Решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) она считает "политически мотивированным" и принятым с нарушением процедур. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление российского МИД.

Смотрите также Россия наплевала на историческое решение ЕСПЧ: реально ли ее наказать и заставить заплатить

Что заявили в России относительно решения ICAO?

Россия цинично заявила, что после более 11 лет после трагедии "путь к правде еще далек". Говорит, что при принятии решения ICAO не провела "полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы" и руководствовалась результатами расследований Нидерландов и Украины, которые "нельзя считать независимыми".

"Первая в истории попытка ICAO решить по существу разногласия между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган оказалась провальной. Другого быть и не могло в ситуации, когда тезисы решения подгонялись под заранее сверстанный вывод, когда копировалась позиция одной стороны в споре и напрочь отвергались или искажались доводы другой, когда нарушались собственные процедуры, а принятие Советом ИКАО решения осуществлялось исключительно по конъюнктурным политическим мотивам", – говорится в российском заявлении.

Так как Россия обжаловала решение ICAO, оно еще не вступило в силу. Она цинично добавила, что это "крайне разочарует" Гаагу и Канберру, которые начали требовать от нее компенсаций.

Россия будет добиваться истины в соответствии с обязательствами по Уставу ООН и применимыми нормами международного права,

– заявил МИД страны-террористки.

Что известно о катастрофе?