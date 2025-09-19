"До правды еще далеко": Россия цинично обжаловала свою причастность к сбиванию рейса MH17
18 сентября Россия обжаловала в Международном Суде ООН якобы "безосновательное решение" о ее причастности к сбиванию рейса MH17. Страна-террористка цинично заявила, что "будет добиваться истины".
Решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) она считает "политически мотивированным" и принятым с нарушением процедур. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление российского МИД.
Что заявили в России относительно решения ICAO?
Россия цинично заявила, что после более 11 лет после трагедии "путь к правде еще далек". Говорит, что при принятии решения ICAO не провела "полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы" и руководствовалась результатами расследований Нидерландов и Украины, которые "нельзя считать независимыми".
"Первая в истории попытка ICAO решить по существу разногласия между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган оказалась провальной. Другого быть и не могло в ситуации, когда тезисы решения подгонялись под заранее сверстанный вывод, когда копировалась позиция одной стороны в споре и напрочь отвергались или искажались доводы другой, когда нарушались собственные процедуры, а принятие Советом ИКАО решения осуществлялось исключительно по конъюнктурным политическим мотивам", – говорится в российском заявлении.
Так как Россия обжаловала решение ICAO, оно еще не вступило в силу. Она цинично добавила, что это "крайне разочарует" Гаагу и Канберру, которые начали требовать от нее компенсаций.
Россия будет добиваться истины в соответствии с обязательствами по Уставу ООН и применимыми нормами международного права,
– заявил МИД страны-террористки.
Что известно о катастрофе?
Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Трагедия произошла 17 июля 2014 года вблизи оккупированного Тореза Донецкой области. Самолет сбили россияне зенитным ракетным комплексом "Бук". Тогда погибли 298 человек.
Россия свою причастность к катастрофе отрицает и все это время обвиняет Украину. Между тем Окружной суд Гааги отмечал вину так называемой "ДНР", которая была контролируемой Россией как минимум с мая 2014 года и которой Россия поставляла оружие. Кроме того, судья констатировал, что MH17 сбили с территории оккупированного Россией Первомайского.
Попытки выбить из России возмещение продолжаются до сих пор. В мае 2025 года Совет ICAO признал ее ответственность за катастрофу. В июле соответствующее решение принял и Европейский суд по правам человека.