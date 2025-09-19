18 вересня Росія оскаржила у Міжнародному Суді ООН нібито "безпідставне рішення" про її причетність до збиття рейсу MH17. Країна-терористка цинічно заявила, що "добиватиметься істини".

Рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) вона вважає "політично вмотивованим" і ухваленим із порушенням процедур. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву російського МЗС.

Що заявили у Росії щодо рішення ICAO?

Росія цинічно заявила, що після понад 11 років від трагедії "шлях до правди ще далекий". Каже, що під час прийняття рішення ICAO не провела "повне, ретельне та незалежне міжнародне розслідування обставин катастрофи" і керувалася результатами розслідувань Нідерландів та України, які "не можна вважати незалежними".

"Перша в історії спроба ICAO вирішити по суті розбіжність між учасниками конвенції Чикаго через свій політичний орган виявилася провальною. Іншого бути і не могло в ситуації, коли тези рішення підганялися під заздалегідь зверстаний висновок, коли копіювалася позиція однієї сторони в суперечці і геть-чисто відкидалися або перекручувалися доводи іншої, коли порушувалися власні процедури, а ухвалення Радою ІКАО рішення здійснювалося виключно з кон'юнктурних політичних мотивів", – йдеться у російській заяві.

Так як Росія оскаржила рішення ICAO, воно ще не набуло чинності. Вона цинічно додала, що це "вкрай розчарує" Гаагу та Канберру, які почали вимагати від неї компенсацій.

Росія добиватиметься істини згідно з зобов'язаннями за Статутом ООН та застосовними нормами міжнародного права,

– заявило МЗС країни-терористки.

Що відомо про катастрофу?