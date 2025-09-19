Рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) вона вважає "політично вмотивованим" і ухваленим із порушенням процедур. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву російського МЗС.
Дивіться також Росія наплювала на історичне рішення ЄСПЛ: чи реально її покарати та змусити заплатити
Що заявили у Росії щодо рішення ICAO?
Росія цинічно заявила, що після понад 11 років від трагедії "шлях до правди ще далекий". Каже, що під час прийняття рішення ICAO не провела "повне, ретельне та незалежне міжнародне розслідування обставин катастрофи" і керувалася результатами розслідувань Нідерландів та України, які "не можна вважати незалежними".
"Перша в історії спроба ICAO вирішити по суті розбіжність між учасниками конвенції Чикаго через свій політичний орган виявилася провальною. Іншого бути і не могло в ситуації, коли тези рішення підганялися під заздалегідь зверстаний висновок, коли копіювалася позиція однієї сторони в суперечці і геть-чисто відкидалися або перекручувалися доводи іншої, коли порушувалися власні процедури, а ухвалення Радою ІКАО рішення здійснювалося виключно з кон'юнктурних політичних мотивів", – йдеться у російській заяві.
Так як Росія оскаржила рішення ICAO, воно ще не набуло чинності. Вона цинічно додала, що це "вкрай розчарує" Гаагу та Канберру, які почали вимагати від неї компенсацій.
Росія добиватиметься істини згідно з зобов'язаннями за Статутом ООН та застосовними нормами міжнародного права,
– заявило МЗС країни-терористки.
Що відомо про катастрофу?
Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур. Трагедія сталася 17 липня 2014 року поблизу окупованого Торезу Донецької області. Літак збили росіяни зенітним ракетним комплексом "Бук". Тоді загинули 298 людей.
Росія свою причетність до катастрофи заперечує і увесь цей час звинувачує Україну. Тим часом Окружний суд Гааги наголошував винні так званої "ДНР", яка була контрольованою Росією як мінімум з травня 2014 року і якій Росія постачала зброю. Окрім того, суддя констатував, що MH17 збили з території окупованого Росією Первомайського.
Спроби вибити з Росії відшкодування тривають й досі. У травні 2025 Рада ICAO визнала її відповідальність за катастрофу. У липні відповідне рішення прийняв і Європейський суд з прав людини.