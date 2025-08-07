В Тверской области России взорвали вражеский ударный вертолет Ми-28. Взрывчатку заложил партизан, который проник на взлетную полосу.

Об этом сообщает партизанское движение "Народное Сопротивление Украины", информирует 24 Канал.

Смотрите также Год Курской операции: Сырский доложил о работе ВСУ, а Зеленский поделился кадрами

Что известно о вертолете Ми-28, который взорвали в России?

Партизан проник на территорию 344-го центра боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации, что расположен в Тверской области. Он заложил взрывчатку под стойки шасси Ми-28.

В "Народном Сопротивлении Украины" напомнили, что россияне часто применяют ударные вертолеты Ми-28 для ударов по Украине.

"Последствия диверсии очевидны. Россияне могут только догадываться, сколько еще "колес у фур" и "дронов" будет взрываться на территории других военных аэродромов", – написали в движении сопротивления.

Партизаны работают в глубоком тылу врага: смотрите видео

Там указали, что 344 ЦБЗ и ПЛС – единственный в России центр, где летчики осваивают все типы боевых вертолетов и сложный пилотаж. Стоимость вертолета Ми-28 – 18 миллионов долларов.

Смотрите также Минус более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 7 августа

К слову, 2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск.

