Эскалация в Косово: МИД просит украинцев не посещать Западные Балканы

На фоне обострения обстановки в Косово украинцев призывают осторожничать. Тем, кто уже находится в частично признанном государстве, советуют избегать мест массового скопления людей.

Такие указания дали в Министерстве иностранных дел Украины. Причина состоит в обострении отношений между Белградом и Приштиной.

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Для получения помощи украинцы могут обращаться на круглосуточную "горячую линию" посольства Украины в Сербии:

+381631113185,

или емейл: emb_rs@mfa.gov.ua.

Рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится – избегать мест массового скопления людей,

– говорится в сообщении МИД Украины.

Что происходит в Косово

10 декабря на севере Косово началась новая эскалация с участием сербов. Они установили на дорогах региона баррикады после того, как косовская полиция задержала экс-блюстителя сербского происхождения.

11 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти призвал миссию НАТО в Косово убрать все баррикады, поскольку они нарушают право на свободное передвижение.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Косово намерено попытаться "решить сербскую проблему", и обвинил "часть международного сообщества" в бездействии, в то же время призвал косовских сербов и албанцев к спокойствию.

Исторический подтекст

После завершения Второй мировой войны Косово вошло как автономия в состав Югославии, а затем стало частью Сербии. В 1974 году автономия края была расширена. Несмотря на то, что регион был территорией Сербии, большинство населения составляли и составляют албанцы.

Бессчетные этнические конфликты, в частности после распада Югославии, привели к началу гражданской войны в 1996 году. Жестокая война, которая в 1999 году приобрела признаки этнических чисток, стала причиной вмешательства НАТО в конфликт. Следствием операции стало выведение сербских войск на территорию Косово и переход последнего под контроль НАТО, а затем ООН.

В 2008 году Косово провозгласило свою независимость от Сербии. Более 100 стран признали ее. Страна является потенциальным кандидатом на членство в Европейском Союзе. Однако Сербия не признает независимость Косово и считает его своей территорией.