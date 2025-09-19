Утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Страны Балтии не сбивают российские самолеты, потому что не уверены в поддержке НАТО.

Эстония могла бы сбить МиГ-31, если бы чувствовала уверенную поддержку Альянса перед российскими угрозами. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

"Вопрос в храбрости. Страны Балтии боятся, понимая свои возможности начать такие действия. Это означает, что они не уверены сегодня в поддержке стран НАТО. Если бы они были уверены в том, что Альянс единый, сильный и может противостоять сегодня такой интервенции, то они сбивали бы их и на самом деле полагались бы на свои силы", – предположил он.

Как следует реагировать на такие провокации?

Андрей Ткачук привел пример Турции. Государство уже сбивало российские истребители над своей территорией, после чего таких проникновений уже не было. Это правильно, потому что это их территория, и страна должна реагировать на такие провокации России.

Соответственно это ответ на то, что страны НАТО могут не бояться таких реакций. Они должны были бы это делать, как Турция, не боясь защищать свое воздушное пространство и свои территории. Один раз показать россиянам, что будет с их самолетами и с любым их солдатом, который ступит на их землю, и тогда оккупанты уже задумались бы,

– считает офицер ВСУ.

Ведь сейчас Россия совершает разного рода провокации против других стран, чтобы узнать реакцию. Как далеко россияне могут зайти в таких действиях – неизвестно.

Что об этом известно?