В Польше установили личность мигранта, который смертельно ранил пограничника, – СМИ

Польские службы установили личность мигранта, который в мае этого года нанес смертельные ранения польскому пограничнику. Он, вероятно, является гражданином одной из стран Ближнего Востока.

Мигрант, пытавшийся незаконно пересечь границу, ранил польского пограничника 28 мая 2024 года. В тот день группа нелегалов пыталась прорваться из Беларуси в Польшу. Уже через неделю 21-летний пограничник умер.

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Мигрант ранил ножом польского пограничника

Установлено, что нападавшим оказался выходец с Ближнего Востока. По данным служб, он до сих пор находится в Беларуси, но, вероятно, планирует ехать в Сирию.

Польские спецслужбы несколько недель допрашивали мигрантов, которые попали в Польшу. Также были использованы информаторы из групп мигрантов, которые сейчас проживают в Беларуси,

– говорится в материале.

По неофициальной информации, польские службы уже установили имя нападавшего и сейчас выясняют местонахождение гражданина третьей страны.

Польские журналисты добавили, что белорусские власти не помогают задержать убийцу польского пограничника "и это подтверждает, что убийство произошло с согласия режима Лукашенко".

Установить личность нападавшего удалось благодаря видеозаписи событий.