Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш сообщил в своем Х (бывший твитер), что пограничник, которого ранили мигранты в районе села Дубичи Церковные, умер сегодня, 6 июня.
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Нелегалы убили польского военного
Погибший пограничник Матеуш более недели боролся за жизнь в больнице, но так и не смог выздороветь после тяжелого ранения.
С глубоким сожалением прощаюсь с нашим воином Матеушем, который, несмотря на усилия врачей, погиб после бандитского нападения во время обороны польской границы,
– написал министр обороны Польши.
Министр отметил жертвенность и преданность Родине Матеуша и назвал его "примером высочайшего мужества".
Почему нелегалы штурмуют границу Польши из Беларуси
- Первые массовые волны нелегальных мигрантов с Ближнего Востока хлынули к границе Беларуси и Польши, Литвы и Латвии еще в 2021 году. Это произошло после того, как страны Европы наложили на режим Лукашенко санкции из-за фальсификации президентский выборов. Многие страны Европы были уверены, что Лукашенко намеренно создает миграционный кризис.
- Несмотря на то, что впоследствии поток мигрантов заметно снизился, в январе 2022 года Польша решила возвести стену на границе с Беларусью протяженностью 186 километров и высотой 5,5 метра.
- Сейчас ситуация на белорусско-польской границе снова разгорелась. 28 мая 2024 года около 50 иностранцев бросали в польских пограничников палки, ветки и камни. Когда мигранты пытались силой пересечь границу, один из них ранил польского военного самодельным копьем, изготовленным из палки, к которой примотали скотчем нож.