Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш сообщил в своем Х (бывший твитер), что пограничник, которого ранили мигранты в районе села Дубичи Церковные, умер сегодня, 6 июня.

Смотрите также Враг подходит к кварталам в Часовом Яру, но находится под огнем ВСУ, – ОСУВ "Хортица"

Нелегалы убили польского военного

Погибший пограничник Матеуш более недели боролся за жизнь в больнице, но так и не смог выздороветь после тяжелого ранения.

С глубоким сожалением прощаюсь с нашим воином Матеушем, который, несмотря на усилия врачей, погиб после бандитского нападения во время обороны польской границы,

– написал министр обороны Польши.

Министр отметил жертвенность и преданность Родине Матеуша и назвал его "примером высочайшего мужества".

Почему нелегалы штурмуют границу Польши из Беларуси