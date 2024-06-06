Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш повідомив у своєму Х (колишній твітер), що прикордонник, якого поранили мігранти в районі села Дубичі Церковні, помер сьогодні, 6 червня.

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Нелегали вбили польського військового

Загиблий прикордонник Матеуш понад тиждень боровся за життя у лікарні, але так і не зміг одужати після важкого поранення.

З глибоким жалем прощаюся з нашим воїном Матеушем, який, незважаючи на зусилля лікарів, загинув після бандитського нападу під час оборони польського кордону,

– написав міністр оборони Польщі.

Міністр відзначив жертовність і відданість Батьківщині Матеуша та назвав його "прикладом найвищої мужності".

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