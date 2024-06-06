Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш повідомив у своєму Х (колишній твітер), що прикордонник, якого поранили мігранти в районі села Дубичі Церковні, помер сьогодні, 6 червня.
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Нелегали вбили польського військового
Загиблий прикордонник Матеуш понад тиждень боровся за життя у лікарні, але так і не зміг одужати після важкого поранення.
З глибоким жалем прощаюся з нашим воїном Матеушем, який, незважаючи на зусилля лікарів, загинув після бандитського нападу під час оборони польського кордону,
– написав міністр оборони Польщі.
Міністр відзначив жертовність і відданість Батьківщині Матеуша та назвав його "прикладом найвищої мужності".
Чому нелегали штурмують кордон Польщі з Білорусі
- Перші масові хвилі нелегальних мігрантів з Близького Сходу ринули до кордону Білорусі та Польщі, Литви та Латвії ще у 2021 році. Це відбулось після того, як країни Європи наклали на режим Лукашенка санкції через фальсифікацію президентських виборів. Багато країн Європи були впевнені, що Лукашенко навмисно створює міграційну кризу.
- Попри те, що згодом потік мігрантів помітно знизився, у січні 2022 року Польща вирішила звести стіну на кордоні з Білоруссю протяжністю 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра.
- Наразі ситуація на білорусько-польському кордоні знову розгорілась. 28 травня 2024 року близько 50 іноземців кидали в польських прикордонників палиці, гілки та каміння. Коли мігранти намагалися силою перетнути кордон, один із них поранив польського військового саморобним списом, виготовленим з палиці, до якої примотали скотчем ніж.