В России таинственно умер еще один топ-менеджер нефтекомпании: рядом нашли предсмертную записку

Вечером 19 октября российские СМИ сообщили о смерти топ-менеджера компании "ЮКОС" Михаила Рогачева. Вместе с телом полиция обнаружила и предсмертную записку.

Отметим, что в 2022 году началась волна загадочных смертей среди руководителей энергетических компаний России. Всего лишь за 15 месяцев там зафиксировали гибель около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.

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Гибель Михаила Рогачева

Российские СМИ сообщают, что в субботу тело бывшего топ-менеджера компании "ЮКОС" Михаила Рогачева обнаружили у подъезда его дома в Протопоповском переулке в Москве. Отмечается, что он имеет травмы, характерные для падения с высоты. Мужчина скончался на месте.

Причина и обстоятельства смерти выясняются. Правоохранители отмечают, что погибший оставил предсмертную записку. Сейчас изучением ее содержания занимаются следователи. Предварительная версия – самоубийство.

СМИ пишут, что последние годы 64-летний Рогачев сильно мучился от сильной боли, вызванной онкологией.

Смерти топ-менеджеров нефтяных компаний

Отметим, что это уже далеко не первый случай загадочных смертей топ-менеджеров российских компании. По данным СМИ, за период с начала 2022-го по апрель 2023 года в России произошло не менее 40 таких случаев. В дальнейшем такие смерти не прекратились.

Так, в июне 2024 года в России нашли мертвым бывшего топ-менеджера компании "Трансаэро" Сергея Бихала. Тело мужчины лежало в квартире неделю. Вероятно, мужчина умер из-за отказа почек.

В частности, при странных обстоятельствах погибло по крайней мере 4 менеджера "Лукойла" – Виталий Робертус (причина неизвестна), Равиль Маганов (выпал из окна, официальная версия – смерть от "тяжелой болезни"), Александр Субботин и Владимир Некрасов (острая сердечная недостаточность).