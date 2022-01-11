Минздрав изменил сроки отстранения работников, подлежащих обязательной вакцинации
Источник:Минздрав
В Министерстве здравоохранения заявили, что непривитых медиков и местных чиновников начнут отстранять от работы 31 января.
Перечень профессий расширили
Ведь вступит в силу новый перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Речь идет прежде всего о медиках, коммунальщиках и чиновниках на местах.
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Предыдущим дедлайном для них было 20 января, однако его немного сместили.
Согласно приказу, к списку тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19, добавляются работники:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Виктор Ляшко – министр Минздрава
"Представители этих профессий, которые до 31 января не сделают прививки, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Это не относится только к людям с противопоказаниями"
Омикрон может вызвать дополнительную нагрузку на медицинскую систему
Глава Минздрава напомнил, что в мире сейчас фиксируют циркуляцию коронавируса нового штамма Омикрон.
Но количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом возрастает, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна,
– подчеркнул Виктор Ляшко.
Кратко об обязательной вакцинации против COVID-19
- С 8 ноября вакцинация стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти.
- Минздрав несколько раз уже расширял перечень профессий, работники которых обязательно должны иметь прививки против COVID-19.
- По состоянию на 11 января почти 48% взрослых украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Среди лидеров – Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.