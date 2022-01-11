МОЗ змінило терміни відсторонення працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що невакцинованих медиків і місцевих чиновників почнуть відсторонювати від роботи від 31 січня.

Перелік професій розширили

Адже набуде чинності новий перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. Йдеться насамперед про медиків, комунальників та чиновників на місцях.

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Попереднім дедлайном для них було 20 січня, проте його дещо змістили.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації проти COVID-19, додаються працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Представники цих професій, які до 31 січня не зроблять щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Це не стосується лише людей з протипоказами”.

Омікрон може спричинити додаткове навантаження на медичну систему

Очільник МОЗ нагадав, що у світі наразі фіксують циркуляцію нового штаму коронавірусу Омікрон.

Але кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, що може створити істотне навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 обов'язкова,

– наголосив Віктор Ляшко.

Коротко про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

З 8 листопада вакцинація стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади.

МОЗ кілька разів уже розширював перелік професій, працівники, яких обов'язково повинні мати щеплення проти COVID-19.

Станом на 11 січня майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. Серед лідерів – Київська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Повністю вакциновані люди мають на 65% менший ризик госпіталізації при інфікуванні ним, ті, хто отримав бустерну дозу – на 81%.