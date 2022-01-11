МОЗ змінило терміни відсторонення працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації
Джерело:МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що невакцинованих медиків і місцевих чиновників почнуть відсторонювати від роботи від 31 січня.
Перелік професій розширили
Адже набуде чинності новий перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. Йдеться насамперед про медиків, комунальників та чиновників на місцях.
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Попереднім дедлайном для них було 20 січня, проте його дещо змістили.
Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації проти COVID-19, додаються працівники:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Віктор Ляшко – міністр МОЗ
“Представники цих професій, які до 31 січня не зроблять щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Це не стосується лише людей з протипоказами”.
Омікрон може спричинити додаткове навантаження на медичну систему
Очільник МОЗ нагадав, що у світі наразі фіксують циркуляцію нового штаму коронавірусу Омікрон.
Але кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, що може створити істотне навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 обов'язкова,
– наголосив Віктор Ляшко.
Коротко про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19
- З 8 листопада вакцинація стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади.
- МОЗ кілька разів уже розширював перелік професій, працівники, яких обов'язково повинні мати щеплення проти COVID-19.
- Станом на 11 січня майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. Серед лідерів – Київська, Полтавська та Дніпропетровська області.