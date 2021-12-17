Представники професій з підвищеним ризиком інфікуватися матимуть місяць, аби зробити щеплення.

Увага Україна готова до бустерної дози вакцини, – Ляшко сказав, коли чекати

Згідно з наказом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу.

Це рішення необхідне для захисту життя і здоров'я українців та їхніх близьких,

– пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Увага! З 8 листопада вакцинація стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

Попередньо перелік уже доповнювали:

працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівниками установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівниками підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Станом на 17 грудня в Україні вакцинували проти коронавірусу 46,1% дорослого населення.

Деталі Понад 14 українців отримали додаткову дозу проти COVID-19: актуальна статистика

Довідка. 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо застосування третьої – додаткової – дози COVID-вакцини від коронавірусу. Нею зможуть вакцинуватись люди, які мають медичні показання через важкі захворювання.