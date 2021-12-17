Представники професій з підвищеним ризиком інфікуватися матимуть місяць, аби зробити щеплення.
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Згідно з наказом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу.
Це рішення необхідне для захисту життя і здоров'я українців та їхніх близьких,
– пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Попередньо перелік уже доповнювали:
- працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівниками установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- працівниками підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
Станом на 17 грудня в Україні вакцинували проти коронавірусу 46,1% дорослого населення.
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