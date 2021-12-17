У представителей профессий с повышенным риском инфицироваться будетмесяц, чтобы сделать прививку.

Внимание Украина готова к бустерной дозе вакцины, – Ляшко сказал, когда ждать

Согласно приказу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше всех взаимодействуют с огромным количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусной болезнью.

Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких,

– объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Внимание! С 8 ноября вакцинация стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки против COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

Предварительно список уже дополняли:

работниками предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работниками учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

На 17 декабря в Украине вакцинировали против коронавируса 46,1% взрослого населения.

Подробнее Более 14 украинцев получили дополнительную дозу против COVID-19: актуальная статистика

Справка. 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о применении третьей – дополнительной – дозы COVID-вакцины от коронавируса. Ею смогут вакцинироваться люди, у которых есть медицинские показания из-за тяжелых заболеваний.