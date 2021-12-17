У представителей профессий с повышенным риском инфицироваться будетмесяц, чтобы сделать прививку.

Внимание Украина готова к бустерной дозе вакцины, – Ляшко сказал, когда ждать

Согласно приказу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше всех взаимодействуют с огромным количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусной болезнью.

Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких,
– объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Предварительно список уже дополняли:

  • работниками предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • работниками учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
  • работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

На 17 декабря в Украине вакцинировали против коронавируса 46,1% взрослого населения.

Подробнее Более 14 украинцев получили дополнительную дозу против COVID-19: актуальная статистика