Глава ведомства заверил, что применение бустерной дозы вакцины не повлияет на обычные темпы вакцинации.

Внимание Уже 14 украинцев получили дополнительную дозу против COVID-19: актуальная статистика

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Мы хотим защитить всех людей – хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых людей – 40%. Наша цель – 70%"

Украина договорилась о поставках вакцины на следующие 2 года

Он отметил, что на следующие 2 года страна договорилась о масштабных поставках вакцины.

Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы. Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 миллионов доз, на 2023 год – еще 25 миллионов доз,

– сообщил министр.

Дополнительная и бустерная доза: главное

Накануне Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.

Дополнительную прививку рекомендуют таким людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые проходят иммунодепрессивную терапию;

которые проходят иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

По словам Ляшко, бустерная вакцинация в Украине может появиться в уже январе – феврале 2022 года или раньше. Для этого по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя дозами.

Пока только 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против коронавируса.

К слову, в Министерстве здравоохранения предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательной в Украине.

Справка. Во многих странах массовая вакцинация населения сейчас ведется одновременно с ревакцинацией тех, кто получил прививку пол года назад. Однако в Украине она еще недоступна.