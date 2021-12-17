Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%. Между тем в Украине 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации, что полностью соответствует требованиям организации.
Актуально Темпы заболеваний несколько спали: за сутки COVID заболели 8 899 украинцев
Суточная статистика прививок
За сутки 16 декабря в Украине 132 991 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 людей.
Тогда как дополнительную дозу получили 14 человек.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании привили 14 312 996 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 312 994 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.
Всего провели 27 137 674 прививки.
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 066 246,
- Coronavac – 4 694 871,
- AstraZeneca – 1 609 337,
- Moderna – 1 434 675,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – в очередной раз подчеркнули в Минздраве.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала