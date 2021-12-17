Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%. Между тем в Украине 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации, что полностью соответствует требованиям организации.

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Суточная статистика прививок

За сутки 16 декабря в Украине 132 991 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 людей.

Тогда как дополнительную дозу получили 14 человек.

Справка. 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о применении третьей – дополнительной – дозы COVID-вакцины от коронавируса. Ею смогут вакцинироваться люди, имеющие медицинские показания из-за тяжелых заболеваний.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привили 14 312 996 человек, из них:

получили первую дозу – 14 312 994 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.

Всего провели 27 137 674 прививки.

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 066 246,

Coronavac – 4 694 871,

AstraZeneca – 1 609 337,

Moderna – 1 434 675,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Обратите внимание! В Минздраве также сообщили, что 85% госпитализированных с коронавирусом не имели ни одной прививки.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – в очередной раз подчеркнули в Минздраве.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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