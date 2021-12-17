Статистика заболеваемости

Известно, что среди больных – 779 детей и 98 медработников. В больницы попали 2 028 пациентов с выраженными симптомами коронавируса.

Важно Заболеваемость коронавирусом в Украине возрастет в феврале, – Кузин

В то же время выздоровели 21 650 человек.

За сутки также осуществили 77 707 тестирований, в частности:

  • методом ПЦР – 33 652;
  • методом ИФА – 7 824;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 231.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1385;
  • Винницкая область – 334;
  • Волынская область – 412;
  • Днепропетровская область – 355;
  • Донецкая область – 564;
  • Житомирская область – 218;
  • Закарпатская область – 287;
  • Запорожская область – 559;
  • Ивано-Франковская область – 193;
  • Киевская область – 392;
  • Кировоградская область – 130;
  • Луганская область – 93;
  • Львовская область – 401;
  • Николаевская область – 332;
  • Одесская область – 556;
  • Полтавская область – 527;
  • Ровенская область – 264;
  • Сумская область – 239;
  • Тернопольская область – 198;
  • Харьковская область – 294;
  • Херсонская область – 80;
  • Хмельницкая область – 367;
  • Черкасская область – 318;
  • Черновицкая область – 151;
  • Черниговская область – 250.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика больных

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 597 046 человек. Выздоровели от недуга – 3 306 465 человек. К сожалению, жертвами коронавирусной болезни стали 92 641 украинец.

Всего провели 16 439 563 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

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