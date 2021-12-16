Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Окончательное решение примут примерно в январе 2022 года.

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По словам Кузина, бустерная доза вакцины усиливает уже сформированный иммунитет от предыдущих двух. Прежде всего это важно для людей с ослабленным иммунитетом.

Игорь Кузин – главный санврач "Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более 9–10 месяцев. Они уже имеют определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается".

Тогда же, в январе, будет понятно, будут ли продлевать срок действия сертификата о вакцинации. Ждут рекомендации Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения.

Дополнительная доза в Украине

Накануне, 13 декабря, Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины против коронавируса для людей со слабым иммунитетом. Дополнительную прививку рекомендуют:

людям с ВИЧ-инфекцией;

тем, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

а также людям с другими иммунодефицитными состояниями.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе – феврале 2022 года или и раньше. Главное условие – по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя.

Что такое бустерная вакцинация Бустерная доза может потребоваться всем людям, прошедшим вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ на коронавирус. Ее вводят через полгода после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 15 декабря в Украине провели более 27 миллионов прививок против COVID-19. Следовательно, две дозы вакцины получили более 12,5 миллиона украинцев.

За сутки 15 декабря 142 926 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получило 47 519 людей, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

В Минздраве сообщили, что 85% госпитализированных с коронавирусом не имели ни одной прививки.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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