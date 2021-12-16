Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Остаточне рішення ухвалять приблизно у січні 2022 року.

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За словами Кузіна, бустерна доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох. Насамперед це важливо для людей із ослабленим імунітетом.

Ігор Кузін – головний санлікар "Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто вакцинований давно — понад 9 – 10 місяців. Вони вже мають певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється".

Тоді й, у січні, буде зрозуміло, чи продовжуватимуть терміну дії сертифікату про вакцинацію. Чекають на рекомендації Європейського Союзу та Всесвітної організації охорони здоров'я.

Додаткова та бустерна доза в Україні

Напередодні, 13 грудня, МОЗ схвалило додаткову дозу вакцини проти коронавірусу для людей із слабким імунітетом. Додаткове щеплення рекомендують:

людям з ВІЛ-інфекцією;

тим, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

а також людям з іншими імунодефіцитними станами.

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, бустерна вакцинація в Україні може з'явитися у січні – лютому 2022 року або й раніше. Головна умова – щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% – двома.

Що таке бустерна вакцинація Бустерну дозу можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу. Її вводять через пів року після вакцинації, тоді як додаткову дозу – через 28 днів.

Вакцинація в Україні

Станом на 15 грудня в Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19. Відтак, дві дози вакцини отримали понад 12,5 мільйона українців.

За добу 15 грудня 142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

У МОЗ повідомили, що 85% госпіталізованих з коронавірусом не мали жодного щеплення.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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