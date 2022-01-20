Минздрав назвал препараты, которые будут применять для лечения коронавируса
Источник:МОЗ
Правительство упростило процедуру государственной регистрации лекарств против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Минздрав уже закупил 2 препарата и подписал соглашения с еще двумя производителями.
Для лечения в стационарах COVID-пациентов Минздрав закупил Ремдесивир и Тоцилизумаб. Кроме этого, Минздрав подписал соглашения на закупку Молнупиравира и Паксловида.
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Подробности закупок
В Украину должны доставить более 66 тысяч флаконов Ремдесивира и более 3 тысяч флаконов Тоцилизумаба.
Пациенты с COVID-19 и в дальнейшем будут пользоваться современными и действенными методами лечения. Для этого в декабре был обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19),
– говорится в сообщении.
Также ведомство уже подписало договор на поставку 300 тысяч курсов Молнупиравира, который используют для амбулаторного лечения COVID-19. Благодаря этому препарату можно предотвратить переход заболевания из легкой степени тяжести в среднюю и тяжелую в группе рисков.
Что касается препарата Паксловид, то предварительный договор заключили на закупку 300 тысяч курсов лечения.
Для эффективного лечения пациентов ранее Кабмин упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от COVID-19 для экстренного медицинского применения,
– добавили в ведомстве.
Что известно о препаратах
- Ремдесивир – внутривенный препарат, который разработала американская компания Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, но препарат оказался неэффективным в борьбе с этой инфекцией. После этого его начали исследовать на эффективность против коронавируса. Правда, ВОЗ не рекомендует Ремдесивир для лечения пациентов, больных COVID-19. Результаты не показали значительного влияния препарата Ремдесивира на выздоровление пациентов.
- Тоцилизумаб – Препарат действует непосредственно на воспаление, которое провоцирует COVID-19. Он снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности и тем самым помогает человеку не задохнуться. То есть он не влияет на сам вирус, поэтому для профилактики его принимать нет смысла. Он используется только в тяжелых случаях.
- Паксловид – противовирусный препарат, разработанный компанией Pfizer. Паксловид содержит нирматрелвир, который подавляет белок SARS-CoV-2, чтобы остановить репликацию вируса, и ритонавир, который замедляет распад нирматрелвира, чтобы помочь ему оставаться в организме в течение более длительного периода в высоких концентрациях.
- Молнупиравир – препарат блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизводства генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.