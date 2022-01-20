Минздрав назвал препараты, которые будут применять для лечения коронавируса

Правительство упростило процедуру государственной регистрации лекарств против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Минздрав уже закупил 2 препарата и подписал соглашения с еще двумя производителями.

Для лечения в стационарах COVID-пациентов Минздрав закупил Ремдесивир и Тоцилизумаб. Кроме этого, Минздрав подписал соглашения на закупку Молнупиравира и Паксловида.

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Подробности закупок

В Украину должны доставить более 66 тысяч флаконов Ремдесивира и более 3 тысяч флаконов Тоцилизумаба.

Пациенты с COVID-19 и в дальнейшем будут пользоваться современными и действенными методами лечения. Для этого в декабре был обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19),

– говорится в сообщении.

Также ведомство уже подписало договор на поставку 300 тысяч курсов Молнупиравира, который используют для амбулаторного лечения COVID-19. Благодаря этому препарату можно предотвратить переход заболевания из легкой степени тяжести в среднюю и тяжелую в группе рисков.

Что касается препарата Паксловид, то предварительный договор заключили на закупку 300 тысяч курсов лечения.

Для эффективного лечения пациентов ранее Кабмин упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от COVID-19 для экстренного медицинского применения,

– добавили в ведомстве.

Что известно о препаратах