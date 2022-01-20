МОЗ назвало препарати, які застосовуватимуть для лікування коронавірусу

Уряд спростив процедуру державної реєстрації ліків проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. МОЗ вже закупило 2 препарати та підписало угоди зі ще двома виробниками.

Для лікування COVID-пацієнтів у стаціонарах МОЗ закупило Ремдесивір та Тоцилізумаб. Окрім цього, МОЗ підписало угоди на закупівлю Молнупіравіру та Паксловіду.

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Подробиці закупівель

В Україну мають доставити понад 66 тисяч флаконів Ремдесивіру та понад 3 тисячі флаконів Тоцилізумабу.

Пацієнти із COVID-19 й надалі будуть користуватись сучасними та дієвими методами лікування. Для цього у грудні було оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19),

– йдеться в повідомленні.

Також відомство вже підписало догорів на поставку 300 тисяч курсів Молнупіравіру, який використовують для амбулаторного лікування COVID-19. Завдяки цьому препарату можна запобігти перехід захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого у груп ризиків.

Щодо препарату Паксловід, то попередній договір уклали на закупівлю 300 тисяч курсів лікування.

Для ефективного лікування пацієнтів раніше Кабмін спростив процедуру державної реєстрації лікарських засобів від COVID-19 для екстреного медичного застосування,

– додали у відомстві.

Що відомо про препарати