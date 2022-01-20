МОЗ назвало препарати, які застосовуватимуть для лікування коронавірусу
Джерело:МОЗ
Уряд спростив процедуру державної реєстрації ліків проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. МОЗ вже закупило 2 препарати та підписало угоди зі ще двома виробниками.
Для лікування COVID-пацієнтів у стаціонарах МОЗ закупило Ремдесивір та Тоцилізумаб. Окрім цього, МОЗ підписало угоди на закупівлю Молнупіравіру та Паксловіду.
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Подробиці закупівель
В Україну мають доставити понад 66 тисяч флаконів Ремдесивіру та понад 3 тисячі флаконів Тоцилізумабу.
Пацієнти із COVID-19 й надалі будуть користуватись сучасними та дієвими методами лікування. Для цього у грудні було оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19),
– йдеться в повідомленні.
Також відомство вже підписало догорів на поставку 300 тисяч курсів Молнупіравіру, який використовують для амбулаторного лікування COVID-19. Завдяки цьому препарату можна запобігти перехід захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого у груп ризиків.
Щодо препарату Паксловід, то попередній договір уклали на закупівлю 300 тисяч курсів лікування.
Для ефективного лікування пацієнтів раніше Кабмін спростив процедуру державної реєстрації лікарських засобів від COVID-19 для екстреного медичного застосування,
– додали у відомстві.
Що відомо про препарати
- Ремдесивір – Внутрішньовенний препарат, який розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола, але препарат виявився неефективним у боротьбі з цією інфекцією. Після цього його почали досліджувати в ефективності проти коронавірусу. Щоправда, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19. Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на одужання пацієнтів.
- Тоцилізумаб – Препарат діє безпосередньо на запалення, яке провокує COVID-19. Він знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності й тим самим допомагає людині не задихнутись. Тобто він не впливає на сам вірус, тож для профілактики його приймати немає сенсу. Він використовується лише у важких випадках.
- Паксловід – противірусний препарат, розроблений компанією Pfizer. Паксловід містить нірматрелвір, який пригнічує білок SARS-CoV-2, щоб зупинити реплікацію вірусу, і ритонавір, який уповільнює розпад нірматрелвіру, щоб допомогти йому залишатися в організмі протягом більш тривалого періоду у вищих концентраціях.
- Молнупіравір – препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.