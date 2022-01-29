Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: еще одна область стала оранжевой
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения Украины обновило карантинное зонирование. Красными остаются два региона, зато в оранжевую зону вошла Николаевская область.
Как выглядит карта карантина в Украине
По данным МОЗ, на сегодня в красной зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области – Ивано-Франковская и Ровненская.
В оранжевой зоне находится 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в красную.
Актуально Новый абсолютный рекорд: в Украине за сутки 37 тысяч больных COVID-19
В оранжевую зону входят:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
В желтой зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.
Показатели заболеваемости
В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 709 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.
Также превышен уровень госпитализаций — в девяти регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения. В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Карта карантина в Украине / Инфографика Минздрава
Актуальная статистика COVID-19
- За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 37 351 случай заболевания коронавирусом. Уже третьи сутки подряд в стране фиксируют самые высокие показатели от начала пандемии.
- Известно, что в больницы госпитализировали 3 340 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 149 пациентов.
- С начала пандемии в стране зарегистрировали более 4 миллионов случаев заболевания COVID-19.