В Минздраве подтвердили, что линия 103 по всей Украине работает исправно

Украинцев просят не паниковать из-за информации о новых номерах для вызова скорой помощи. В Министерстве здравоохранения говорят, что линия 103 по всей Украине работает исправно.

В КГГА сообщили, что в столице временно не работает линия "103" и рассказал, по каким номерам звонить по телефону в случае экстренной медицинской помощи.

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Однако в Минздраве заявили, что линия "103" по всей Украине работает исправно. Если кому-нибудь нужна помощь медиков – звоните по этому номеру.

Ранее Виктор Ляшко отмечал, что украинские бригады медиков работают 24/7 и готовы дальше спасать каждого украинца, несмотря на то, что российский агрессор направляет свои террористические действия на медиков и мирное население.

Текст публикации Helsi.me:

В Минздраве подтвердили, что линия 103 работает исправно. Нет причин для паники. Держимся вместе!