Напомним, что бои в Киеве продолжаются, поэтому местные обращаются за медицинской помощью.
К теме В Минздраве подтвердили, что линия 103 по всей Украине работает исправно
В Минздраве заявили, что просят украинцев не паниковать из-за информации о новых номерах для вызова скорой помощи. В Министерстве здравоохранения говорят, что линия 103 по всей Украине работает исправно.
Ранее в сети показали следующие номера для вызова скорой:
- 0617023777
- 0617023778
- 0612870164
- 0616536417
Коротко о боях в Киеве
- Вечером 25 февраля российские войска подошли вплотную к столице. Мэр Киева написал: "Следующая ночь под утро будет очень сложной". В 20:58 войска России выпустили ракеты по Киеву.
- В последствии в 03:03 в Госспецсвязи заявили, что более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка. Люди находились в укрытиях.
КГГА создала карту укрытий столицы, где можно спрятаться. Смотрите их на ссылку. В телеграмме власти сообщают о возможных авиаударах – переходите на официальный канал Киевской администрации по этой ссылке.
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.