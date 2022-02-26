Нагадаємо, що бої в Києві тривають, тож місцеві звертаються по медичну допомогу.
До теми У МОЗ підтвердили, що лінія 103 по всій Україні працює справно
В МОЗ заявили просять українців не панікувати через інформацію про нові номери для виклику швидкої допомоги. У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що лінія 103 по всій Україн працює справно.
Раніше в мережі показали такі номери для виклику швидкої:
- 0617023777
- 0617023778
- 0612870164
- 0616536417
Коротко про бої в Києві
- Ввечері 25 лютого російські війська підійшли впритул до столиці. Мер Києва написав: "Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною". О 20:58 війська Росії випустили ракети по Києву.
- Згодом о 03:03 у Держспецзв'язку заявили, що понад 50 пострілів та вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку. Люди перебували в укриттях.
КМДА створила мапу укриттів столиці, де можна заховатись. Дивіться їх на посиланням. У телеграмі влада повідомляє про ймовірні авіаудари – переходьте на офіційний канал Київської адміністрації за цим посиланням.
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