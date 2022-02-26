У КМДА повідомили, що в столиці тимчасово не працює лінія "103" та розповілм, за якими номерами телефонувати у випадку екстреної медичної допомоги.

До теми У Києві тимчасово не працює лінія 103: куди дзвонити для медичної допомоги

Проте у МОЗ заявили, що лінія "103" по всій Україхні працює справно. Якщо комусь потрібна допомога медиків – телефонуйте за цим номером.

Раніше Віктор Ляшко наголошував, що українські бригади медиків працюють 24/7 і готові далі рятувати кожного українця, попри те, що російський агресор спрямовує свої терористичні дії на медиків та мирне населення.

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Текст публікації Helsi.me:

В МОЗ підтвердили, що лінія 103 працює справно. Нема причин для паніки. Тримаємося разом!