Ввечері 25 лютого російські війська підійшли впритул до столиці. Мер Києва написав: "Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною".
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Збройні сили України були готові відстояли столицю
Цієї ночі (мовилось про ніч проти 26 лютого – 24 канал) ворог застосує всі сили, щоб зламати нас. Вони підуть на штурм. Усі ми маємо розуміти, що на нас чекає. Маємо вистояти, бо вирішується доля України,
– заявив Володимир Зеленський.
Зеленський звернувся до українців: дивіться відео
Ввечері 25 лютого Віталій Кличко повідомив, що ЗСУ у столиці взяли під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил України. Ба більше:
- блокпости обладнали на основних в'їздах у місто;
- встановили блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці;
- на 100% укомплектували 112 бригаду територіальної оборони Києва.
Сухопутні війська повідомили, що бригади територіальної оборони Києва отримали переносні протитанкові керовані ракети малої дальності NLAW.
Атака орків на Київ була ввечері 25 лютого
О 20:58 війська Росії випустили ракети по Києву. Інформацію 24 каналу розповіли у Офісі Президента.
Жителі столиці почули серйозні вибухи в районі ТЕЦ-6 за декілька хвилин до сповіщення про обстріл. На щастя, ракети по місту не завдали удару.
5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6,
– повідомив у телеграмі Кличко.
Орієнтовно о 00:37 26 лютого люди поширили кадри, на яких видно сліди від польоту снарядів та було чутно стрілянину.
Сильні обстріли у Києві вночі 26 лютого: дивіться відео
Атака ракетами на ТЕЦ-6 у районі Троєщина тривала й о 02:02 ночі 26 лютого. Збройні сили України дали бій.
Згодом о 03:03 у Держспецзв'язку заявили, що понад 50 пострілів та вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку. Люди перебували в укриттях.
О 03:19 в Держспецзв'язку повідомили, що затримали 60 диверсантів на Троєщині.
У Києві вдосвіта було чутно постріли: дивіться відео
Окрім того, вночі ворожий десант висадився у місті Василькові, що на Київщині. Там всю ніч тривали бої з ворогом. Місто вистояло.
Окупанти жорстоко атакували Київ вдосвіта
Орієнтовно по 04 ранку окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Бої тривали неподалік військової частини біля метро Берестейська. Збройні сили України відбили напад.
Росія стріляла по військовій частині в районі метро "Берестейська": дивіться відео
На вулицях нашого міста зараз відбуваються бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними,
– написала КМДА о 04:17.
Людей попросили не виходити з укриття. Якщо вони перебувають вдома, то:
- не підходити до вікон та на балкони;
- сховатись у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикритись чимось, що завадить пораненню від уламків від куль;
- якщо чують сирени сигналу "Повітряна тривога", негайно прямувати до найближчого укриття.
О 04:38 за Києвом нардепка Мар'яна Безугла написала, що тривають бої за Києв між Збройними силами України та російськи окупантами.
ЗСУ витісняють ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) з Києва,
– написала політикиня.
Вже о 04:40 заступник голови КМДА Крищенко у коментарі Суспільному сказав: "На Шулявці у військовій частині пролунав вибух, з'ясовують причину. Розглядають можливий авіаційний удар або артилерійський вогонь. Проривів у місті немає".
Ба більше, тоді ТЕЦ на Троєщині вже нічого не загрожувало, натомість інформації про нібито підрив мостів не було.
Активні бої за Київ тривали увесь досвіток
О 04:49 ЗМІ написали, що Володимир Зеленський відмовився від евакуації, яку йому запропонували Штати.
Київська міська державна адміністрація повідомила, що станом на 05:48 на вулицях Києва відбувались активні бойові дії.
Людей попросили зберігати спокій та бути максимально обережними. Терміново йти в укриття, рятувати себе та близьких.
ЗСУ створили пекло для окупанта
Вранці орієнтовно о 6 ранку 26 лютого заступниця міністра Ганна Маляр заявила, що план боротьби простий: "Бачиш, можеш – знищуй! Не можеш – передай нам місце знаходження ворога!"
Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!
– заявила Маляр.
Заступниця міністра оборони написала:
- "наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!;
- дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника".
На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали,
– повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Вранці 26 лютого російські окупанти знову вдались до цинічних обстрілів. О 6 ранку 26 лютого поліція опустила затвори на станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет" до усунення загрозливої ситуації.
Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога
Можу розпочати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією,
– заявив орієнтовно о 12 годині президент.
Володимир Зеленський зауважив, що окупанти хотіли заблокувати центр України. Ворог планував поставити там своїх маріонеток, як у Донецьку. Водночас Україна зламала їхній задум. Росія не отримала жодної переваги.
Зеленський: Тривала справжня битва за Київ, ворог використовував усе: дивіться ранкове звернення
Ракетні удари окупантів вдень 26 лютого
- Орієнтовно о 8 ранку окупанти завдали ракетного удару в районі Жулян – у житловий будинок на проспекті Лобановського,6-а;
- об 11:24 рятувальники ДСНС евакуювали 20 осіб з житлового будинку по проспекту Лобоновського, 6 А, в який влучила російська ракета;
- у ДСНС розповіли, що 6 постраждалих через ракетний удар по висотці Києва госпіталізували;
- через обстріл о 08:30 в Солом’янському районі по вулиці Волинська 69 у двох складських будівлях спалахнула пожежа. Двоє людей загинули.
Момент попадання ракети в житловий будинок у Києві: дивіться відео
Один із районів Києва обстріляли окупанти: дивіться відео ДСНС
Окупанти завдали удару по житлових будинках / Дивіться фото
Диверсанти та стрільба на ураження
Вранці 26 лютого у МВС повідомили, що всіх диверсантів вдалось знешкодити, але вони, на жаль, як таргани вилізають з усіх щілин. Тому у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що повинні їх знешкоджувати далі.
Ми весь час повинні проводити боротьбу проти диверсантів,
– заявили у МВС.
За словами радника міністра МВС Вадима Денисенка, диверсанти є головною загрозою.
Ба більше, у МВС України пообіді 26 лютого заявили, що столиця залишається пріоритетною ціллю для російських окупантів.
На Троєщині пов'язали диверсантів: дивіться відео
Нацгвардія заявила, що просять всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега. Там пояснили:
- "ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва;
- українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега".
Тому людей попрохали залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.
Метро як укриття, на вулиці заборонено виходити до понеділка
Віталій Кличко повідомив:
- о 10:23 – заради безпеки максимально залишатись дома або в укриттях;
Ми обороняємо наше місто;
- о 10:25 – метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде;
- о 13:03 – диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. Як тільки бачите таке, – одразу зверніться в поліцію.
Мер Києва заявив, що для більш ефективної оборони столиці та безпеки людей 26 лютого о 17 годині починається комендантська година:
- вона діятиме з 17:00 до 08:00;
- такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.
Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога,
– заявив Кличко.
Мер попросив з розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.