Ввечері 25 лютого російські війська підійшли впритул до столиці. Мер Києва написав: "Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною".

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Збройні сили України були готові відстояли столицю

Цієї ночі (мовилось про ніч проти 26 лютого – 24 канал) ворог застосує всі сили, щоб зламати нас. Вони підуть на штурм. Усі ми маємо розуміти, що на нас чекає. Маємо вистояти, бо вирішується доля України,
заявив Володимир Зеленський.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Ввечері 25 лютого Віталій Кличко повідомив, що ЗСУ у столиці взяли під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил України. Ба більше:

  • блокпости обладнали на основних в'їздах у місто;
  • встановили блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці;
  • на 100% укомплектували 112 бригаду територіальної оборони Києва.

Сухопутні війська повідомили, що бригади територіальної оборони Києва отримали переносні протитанкові керовані ракети малої дальності NLAW.

Атака орків на Київ була ввечері 25 лютого

О 20:58 війська Росії випустили ракети по Києву. Інформацію 24 каналу розповіли у Офісі Президента.

Жителі столиці почули серйозні вибухи в районі ТЕЦ-6 за декілька хвилин до сповіщення про обстріл. На щастя, ракети по місту не завдали удару.

5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6,
– повідомив у телеграмі Кличко.

Орієнтовно о 00:37 26 лютого люди поширили кадри, на яких видно сліди від польоту снарядів та було чутно стрілянину.

Сильні обстріли у Києві вночі 26 лютого: дивіться відео

Атака ракетами на ТЕЦ-6 у районі Троєщина тривала й о 02:02 ночі 26 лютого. Збройні сили України дали бій.

Згодом о 03:03 у Держспецзв'язку заявили, що понад 50 пострілів та вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку. Люди перебували в укриттях.

О 03:19 в Держспецзв'язку повідомили, що затримали 60 диверсантів на Троєщині.

У Києві вдосвіта було чутно постріли: дивіться відео

Окрім того, вночі ворожий десант висадився у місті Василькові, що на Київщині. Там всю ніч тривали бої з ворогом. Місто вистояло.

Окупанти жорстоко атакували Київ вдосвіта

Орієнтовно по 04 ранку окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Бої тривали неподалік військової частини біля метро Берестейська. Збройні сили України відбили напад.

Росія стріляла по військовій частині в районі метро "Берестейська": дивіться відео

На вулицях нашого міста зараз відбуваються бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними,
написала КМДА о 04:17.

Людей попросили не виходити з укриття. Якщо вони перебувають вдома, то:

  • не підходити до вікон та на балкони;
  • сховатись у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикритись чимось, що завадить пораненню від уламків від куль;
  • якщо чують сирени сигналу "Повітряна тривога", негайно прямувати до найближчого укриття.

О 04:38 за Києвом нардепка Мар'яна Безугла написала, що тривають бої за Києв між Збройними силами України та російськи окупантами.

ЗСУ витісняють ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) з Києва,
написала політикиня.

Вже о 04:40 заступник голови КМДА Крищенко у коментарі Суспільному сказав: "На Шулявці у військовій частині пролунав вибух, з'ясовують причину. Розглядають можливий авіаційний удар або артилерійський вогонь. Проривів у місті немає".

Ба більше, тоді ТЕЦ на Троєщині вже нічого не загрожувало, натомість інформації про нібито підрив мостів не було.

Активні бої за Київ тривали увесь досвіток

О 04:49 ЗМІ написали, що Володимир Зеленський відмовився від евакуації, яку йому запропонували Штати.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що станом на 05:48 на вулицях Києва відбувались активні бойові дії.

Людей попросили зберігати спокій та бути максимально обережними. Терміново йти в укриття, рятувати себе та близьких.

ЗСУ створили пекло для окупанта

Вранці орієнтовно о 6 ранку 26 лютого заступниця міністра Ганна Маляр заявила, що план боротьби простий: "Бачиш, можеш – знищуй! Не можеш – передай нам місце знаходження ворога!"

Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!
заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони написала:

  • "наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!;
  • дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника".

На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали,
повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Вранці 26 лютого російські окупанти знову вдались до цинічних обстрілів. О 6 ранку 26 лютого поліція опустила затвори на станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет" до усунення загрозливої ситуації.

Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога

Можу розпочати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією,
– заявив орієнтовно о 12 годині президент.

Володимир Зеленський зауважив, що окупанти хотіли заблокувати центр України. Ворог планував поставити там своїх маріонеток, як у Донецьку. Водночас Україна зламала їхній задум. Росія не отримала жодної переваги.

Зеленський: Тривала справжня битва за Київ, ворог використовував усе: дивіться ранкове звернення

Ракетні удари окупантів вдень 26 лютого

  • Орієнтовно о 8 ранку окупанти завдали ракетного удару в районі Жулян – у житловий будинок на проспекті Лобановського,6-а;
  • об 11:24 рятувальники ДСНС евакуювали 20 осіб з житлового будинку по проспекту Лобоновського, 6 А, в який влучила російська ракета;
  • у ДСНС розповіли, що 6 постраждалих через ракетний удар по висотці Києва госпіталізували;
  • через обстріл о 08:30 в Солом’янському районі по вулиці Волинська 69 у двох складських будівлях спалахнула пожежа. Двоє людей загинули.

Момент попадання ракети в житловий будинок у Києві: дивіться відео

Один із районів Києва обстріляли окупанти: дивіться відео ДСНС

Окупанти завдали удару по житлових будинках / Дивіться фото

Диверсанти та стрільба на ураження

Вранці 26 лютого у МВС повідомили, що всіх диверсантів вдалось знешкодити, але вони, на жаль, як таргани вилізають з усіх щілин. Тому у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що повинні їх знешкоджувати далі.

Ми весь час повинні проводити боротьбу проти диверсантів,
заявили у МВС.

За словами радника міністра МВС Вадима Денисенка, диверсанти є головною загрозою.

Ба більше, у МВС України пообіді 26 лютого заявили, що столиця залишається пріоритетною ціллю для російських окупантів.

На Троєщині пов'язали диверсантів: дивіться відео

Нацгвардія заявила, що просять всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега. Там пояснили:

  • "ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва;
  • українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега".

Тому людей попрохали залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.

Метро як укриття, на вулиці заборонено виходити до понеділка

Віталій Кличко повідомив:

  • о 10:23 – заради безпеки максимально залишатись дома або в укриттях;
    Ми обороняємо наше місто;
  • о 10:25 – метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде;
  • о 13:03 – диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. Як тільки бачите таке, – одразу зверніться в поліцію.

Мер Києва заявив, що для більш ефективної оборони столиці та безпеки людей 26 лютого о 17 годині починається комендантська година:

  • вона діятиме з 17:00 до 08:00;
  • такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога,
– заявив Кличко.

Мер попросив з розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.


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